После ухода Vilniaus energijа цена на отопление может преподнести сюрприз

30 марта Vilniaus energija, которая 15 лет управляла теплохозяйством в Вильнюсе, уйдет. Это скажется на ценах на отопление. Больше всего беспокойства в связи с уходом компании у ее работников.

Пока еще неясно, по какому тарифу жители столицы будут платить за отопление в последние месяцы сезона. Как информировала DELFI глава коммуникации Vilniaus šilumos tinklai (Вильнюсские теплосети) Эдита Сирутене, до сих пор проходит анализ подготовленного проекта базовой цены на отопление.

"Подсчеты обсуждают и согласовывают с Комиссией по ценам вносят коррективы, дополняют информацию и аргументы в соответствии с оценкой экспертов, исторических данных и прогнозов и при соблюдении основного принципа – базовая цена должна быть самой минимальной экономически обоснованной", – сказала она.

В марте 2017 года вильнюсце платили 4,67 цента за кВт/ч. А в апреле цена может стать выше.

"Комиссия по ценам должна утвердить новую базовую цену до 30 марта, тогда объявят и время вступление цен в силу. Также будет известно и по какой цене, когда клиентам надо рассчитываться за 30 и 31 марта", – сказала Сирутене.

Она прибавила, что может быть и так, что в апреле будет та же базовая цена, что и сейчас.

"Комиссия рекомендует с 30 марта по 30 апреля установить ныне действующую цену Vilniaus energija, без вычета снижения за необоснованные расходы. Необоснованные расходы комиссия установила в результате проведения аудита Vilniaus energija. Сообщалось, что в 2012–2014 гг. компания необоснованно получила сверхприбыль на сумму 24,3 млн. евро, эти деньги должны были вернуть потребителям", – напомнила Сирутене.

В следующем отопительном сезоне цена может увеличится и потому, что отменят льготный НДС на отопление. Сейчас НДС на отопление составляет 9%, а полный НДС – 21%.

Сирутене сказала, что вопрос НДС зависит от решения властей.

"Мы только прогнозируем, что упразднение льготы означает немалое повышение цены, что осложнит положение некоторых потребителей услуги отопления и горячей воды. Из-за задержки с оплатой услуг VŠT своевременно не будет получать запланированные доходы, их сбор осложнится", – сказала она.

Планируемые доходы VŠT беспокоят главу профсоюза работников Литовской энергетики Андрюса Касинавичюса.

По его подсчетам, VŠT до конца 2017 года, после вычета расходов на топливо, получит 12,9 млн. евро доходов.

"Из этой суммы на зарплаты работников останутся 2,4 млн. евро, а необходимо 8,2 млн. евро", – сказал он DELFI.

"Идут всякие разговоры, будто планируют расторгнуть коллективный договор. С зарплатами нам неясно, поскольку источники они не называют, нам неясно, как они будут платить зарплаты. Мы видим, что они попадут в яму, поэтому и ждем ответа", – сказал Касинавичюс.

Он сказал, что из Vilniaus energijа много людей ушло, еще несколько сотен не знают, оставаться ли в VŠT или получить выходное пособие и уйти.

VŠT в начале марта сообщила, что около 600 работников Vilniaus energijа уже подписали новые трудовые соглашения и перейдут в VŠT.

В VŠT должны перейти около 90% всех работников Vilniaus energijа, работающих в отделениях по производству тепла, эксплуатации сетей и обслуживания клиентов.