После повышения акциза латвийцы поедут за топливом в Литву?

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среда, 12 июля 2017 г. 17:25
Запланированный рост акцизных налогов - слишком резкий. При условии, что с 1 января 2018 года литр дизтоплива из-за налогов подорожает на 4,5 цента, многие жители Латвии будут ездить на заправки в Литву. Об этом в интервью радио Baltkom заявил председатель Латвийской ассоциации торговцев горючим Мартиньш
Стиранс, пишет Mixnews.lv.
Latvijos Respublikos pasienio ženklas
© DELFI / Artūras Morozovas

"Это неправильный шаг правительства. У нас есть, как говорится, хороший плохой пример: Эстония с 1 февраля 2016 года подняла налоги так, что цена на топливо выросла сразу на 10 центов за литр, а затем продолжила повышение в 2017 году. И теперь эстонский потребитель из-за прироста цены побежал к нам. И за алкоголем ездят, и за сигаретами", - заявил Стиранс.

Уже сейчас многие латвийцы, живущие ближе к Литве, ездят в соседнюю страну за продовольствием. И если до сих пор цена на топливо в наших странах отличалась не больше, чем на цент, то теперь Латвия рискует, что ее жители будут чаще ездить и за продуктами, и за топливом.

"Да, министр финансов говорит, что литовцы тоже собираются поднять акциз, но мы не знаем этого наверняка. И мы рискуем пойти по пути Эстонии, где после резкого поднятия цены снизилось легальное потребление топлива", - пояснил эксперт.

Как уже сообщалось, с начала 2018 года повысится ставка акцизного налога на бензин, дизельное топливо, алкогольные напитки и сигареты.

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После повышения акциза латвийцы поедут за топливом в Литву? (3)

Latvijos Respublikos pasienio ženklas
Запланированный рост акцизных налогов - слишком резкий. При условии, что с 1 января 2018 года литр дизтоплива из-за налогов подорожает на 4,5 цента, многие жители Латвии будут ездить на заправки в Литву. Об этом в интервью радио Baltkom заявил председатель Латвийской ассоциации торговцев горючим МартиньшСтиранс, пишет Mixnews.lv.

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