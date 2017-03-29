После международного скандала – миллионные выплаты литовским предпринимателям

3,5 млн. евро наличными и 1,2 млн. евро в специальный фонд – такие компенсации могут получить члены Литовской национальной ассоциации перевозчиков после того как узнали о скандальной и возможно криминальной схеме гарантийной системы TIR.

Такие цифры DELFI назвал президент Linava Эрландас Микенас. Он сказал, что предложение заключить мировое соглашение было получено от International Road Transport Union (IRU) 7 марта.

"Мы обсудим это предложение, сейчас работают юристы, тогда мы решим, принять или не принять предложение", – сказал он.

Микенас заметил, что сначала предложение IRU обсудит президиум Linavа, а 26 апреля будет обсуждаться на конгрессе ассоциации.

На вопрос, считает ли он сам это предложение приемлемым, он сказал, что "получить деньги всегда приятно".

Однако директор компании Mečys Мечиславас Атрошкявичюс поднимает вопрос, достаточная ли эта сумма и на каких условиях ее стоит принимать.

Историю возможной коррупции IRU началась в апреле 2016 г., когда сейчас уже бывший работник Марек Ретельский обратился в правоохрану в связи с сокрытием, по его мнению, 510 млн. евро.

Эти деньги в IRU поступали по правилам, подписанной в 1975 г. конвенции TIR. Женевская конвенция облегчила транспортировку грузов по дорогам, однако предусмотренную в ней схему гарантий могли использовать нечестно.

По словам Атрошкявичюса, в цену книжки TIR входит и страховка, которая необходима как гарантия доставки груза перевозчиком – если груз не доставят, выплачивают страховку.

"Компания (перевозчик) покупает страховку у Linavа, а Linava получает у IRU, которая печатает и распространяет книжки. Там и аккумулировались средства.

В сумму, которую платили за книжки, входила и страховка, которая тогда была слишком большой. IRU придумала схему: они платили страховку, а страховая компания аккумулировала эти средства для IRU как "откат", – сказал он.

Ретельский, который управлял департаментом TIR, представил швейцарским прокурорам жалобы на своих руководителей Умберто де Претто и Бориса Бланше, обвинив их в "серьезной преступной деятельности".

"По нашим данным, деньги использовались для разных инвестиционных проектов в Турции, России и Украине", – писал в ноябре 2016 г. лондонский сайт The Loadster.

M. Retelskio schema DELFI

В IRU провели аудит.

Атрошкявичюс сказал DELFI, что после объявления результатов аудита состоялось заседание президиума IRU, в его состав входит и Микенас. президиум решил предложить всем мировое соглашение.

7 марта 138 членов IRU в их числе и Linava получили письма с призывом "двигаться дальше".

В имеющейся у DELFI копии всем членам IRU предлагают в общей сложности выплатить 30 млн. швейцарских франков (28 млн. евро). Еще столько же (28 млн. евро) выделят для специального фонда инноваций и расширения.

В предложении есть обязательство ассоциациям - они не должны высказывать больше претензий в связи со схемой, раскрытой Ретельским.

"В соглашении есть такие моменты, которые нас ограничат, все будет конфиденциально", – сказал Атрошкявичюс.

Он также возмущался, что письмо пришло 7 марта, но его не обсуждали 22 марта на президиуме Linavа.

Атрошкявичюс критиковал и создание фонда: "Деньги были собраны с перевозчиков. Я так понимаю, это была переплата, их должны вернуть перевозчикам. А тут часть пытаются перевести в инновационные фонды, которые где-то проедят", – сказал глава компании Mečys.

Микенас сказал DELFI, что не может комментировать, почему членам союза хотят выплатить около 56 млн. евро (наличными и в фонд), несмотря на то, что аудит показал переплату в 90 млн. евро.

"Я подписал с IRU договор о конфиденциальности. У всех членов президиума нет права говорить о внутренних делах", – сказал он.

Говоря как президент Linavа, Микенас сказал, что сейчас выясняет, должно ли денег быть больше.

"В соглашении, которое предлагает IRU, есть неприемлемые пункты", – сказал он, но называть их не стал.

По словам собеседника, у 900 перевозчиков, которых объединяет Linava, есть год на ответ на предложение IRU.

Один из важнейших аспектов предложения IRU, по словам Микенаса, это то, что соглашение должны одобрить все ассоциации, но уже сейчас известно, что представители Молдовы и Румынии выступают против.