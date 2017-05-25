Посетители кафе возмущены ценами на воду

Цены на столовую воду в ресторанах нередко становятся объектом дискуссий. Читатели постоянно жалуются, что за воду просят неадекватные суммы, однако глава Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов замечает, что мы платим не только за воду.

DELFI в прошлом году писал, что в одном каунасском ресторане девушка заплатила за столовую воду почти 3 евро, а в Паланге другой девушке пришлось заплатить за воду 3,5 евро.

В этом году ситуация не изменилась. В обеденный перерыв журналисты посетили 6 столичных ресторанов и во всех просили заплатить за воду - цена колеблется от 0,4 евро за 0,5 л воды с лимоном до 1,5 евро за литр питьевой воды.

На Западе ситуация иная. Жительница Вильнюса Айсте сказала DELFI, что за рубежом практика иная. "В одном вильнюсском ресторане я недавно попросила пол-литра воды, с меня взяли 80 центов, это абсурд. Я недавно была в Греции. Там в ресторане на стол сразу ставят столовую воду. Неважно, будешь ты что-то заказывать или нет. Можешь попить и идти своей дорогой, – рассказала девушка, - "Трудно осознать, как можно просить деньги за воду из-под крана".

Другой читатель заметил, что платная вода из-под крана - особенность стран Восточной Европы: "Осенью я был в Чехии, там за питьевую воду взяли 10 чешских крон (около 0,37 евро). В Латвии - то же самое".

Глава Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене заметила, что люди платят не только за воду, но и за обслуживание.

"Я думаю, вода платная, поскольку рестораны сами за нее платят. Это выбор ресторана, часть берет деньги, другая - нет. Ведь воду приносят в емкости, работает официант, кто-то потом моет стаканы. Это не просто вода - это услуга", – сказала Шишкаускене, заметив, что где большой поток клиентов, там чаще вода бесплатная.

Старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис назвал плату за воду маркетинговым трюком, а не погашением расходов.