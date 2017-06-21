Популярный литовский курорт: номер в гостинице по цене номера на Мальорке

Летний сезон начался на всех литовских курортах. В прошлом году сезон для Друскининкай был самым лучшим за всю историю независимости, на похожий поток туристов рассчитывают и в этом году. Однако отдыхающие жаловались журналистам TV3 на то, что цены на курорте увеличились на 30%.

По данным статистики, в прошлом году Друскининкай посетили 300 000 туристов, а в гостиницах ночевали больше 1 млн. раз. Больше половины отдыхающих на курорте - жители Литвы.

"За последние 20 лет - это рекорд. У нас до этого не было такого числа отдыхающих. Из отдыхающих 60% - жители Литвы", – сказала TV3 представитель Друскининкайского центра туристической информации Анна Кацун.

Жители Литвы, отдыхающие в Друскининкай, сказали, что в последние несколько лет цены на услуги увеличились. За двоих человек в гостинице с завтраками придется выложить около 500 евро. примерно за такую сумму можно полететь на популярный испанский курорт Мальорку. Цены на еду примерно, как в Вильнюсе.

Другие отдыхающие жалуются, что после введения евро цены увеличились на 30%. "Это много. Столько в евро мы не платили", – сказал TV3 один из отдыхающих.

Местные также отмечают рост цен. На вопрос, где цены выросли больше всего, житель Друскининкай ответил: "В кафе, цены на недвижимость, чувствуется, что цены увеличились".

Экономический кризис в России, который наблюдался несколько лет назад, больно ударил по Друскининкай. До сих пор основными клиентами курорта были россияне, но сейчас их стало меньше и деньги они тратят умеренно. Однако в отличие от жителей Литвы встреченные на улицах курорта россияне не считают цены высокими.

"В заведениях общепита дорого, но есть такие места, где недорого, и готовят хорошо. По сравнению с московскими ценами, так в Москве одно горячее съешь, а здесь еще и гарнир обильный прилагается. В Москве цены выше. Ну, бензин дорогой", – сказал журналистам россиянин.

Друскининкайские предприниматели надеются, что этот год будет таким же успешным, как и прошлый. Они заметили, что на курорт приезжает все больше семей с детьми, которые не только отдыхают, но и покупают недешевые оздоровительные процедуры.

На курорте в прошлом году было немало немцев. В этом году их может быть меньше из-за закрытия Вильнюсского аэропорта. Уже сейчас санатории получают уведомления о том, что немецкие туристы отказываются от отдыха в Друскининкай из-за переноса авиарейсов в Каунас.