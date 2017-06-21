Популярный литовский курорт: номер в гостинице по цене номера на Мальорке

 (9)
ru.DELFI.lt
среда, 21 июня 2017 г. 09:08
Летний сезон начался на всех литовских курортах. В прошлом году сезон для Друскининкай был самым лучшим за всю историю независимости, на похожий поток туристов рассчитывают и в этом году. Однако отдыхающие жаловались журналистам TV3 на то, что цены на курорте увеличились на 30%.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

По данным статистики, в прошлом году Друскининкай посетили 300 000 туристов, а в гостиницах ночевали больше 1 млн. раз. Больше половины отдыхающих на курорте - жители Литвы.

"За последние 20 лет - это рекорд. У нас до этого не было такого числа отдыхающих. Из отдыхающих 60% - жители Литвы", – сказала TV3 представитель Друскининкайского центра туристической информации Анна Кацун.

Жители Литвы, отдыхающие в Друскининкай, сказали, что в последние несколько лет цены на услуги увеличились. За двоих человек в гостинице с завтраками придется выложить около 500 евро. примерно за такую сумму можно полететь на популярный испанский курорт Мальорку. Цены на еду примерно, как в Вильнюсе.

Другие отдыхающие жалуются, что после введения евро цены увеличились на 30%. "Это много. Столько в евро мы не платили", – сказал TV3 один из отдыхающих.

Местные также отмечают рост цен. На вопрос, где цены выросли больше всего, житель Друскининкай ответил: "В кафе, цены на недвижимость, чувствуется, что цены увеличились".

Экономический кризис в России, который наблюдался несколько лет назад, больно ударил по Друскининкай. До сих пор основными клиентами курорта были россияне, но сейчас их стало меньше и деньги они тратят умеренно. Однако в отличие от жителей Литвы встреченные на улицах курорта россияне не считают цены высокими.

"В заведениях общепита дорого, но есть такие места, где недорого, и готовят хорошо. По сравнению с московскими ценами, так в Москве одно горячее съешь, а здесь еще и гарнир обильный прилагается. В Москве цены выше. Ну, бензин дорогой", – сказал журналистам россиянин.

Друскининкайские предприниматели надеются, что этот год будет таким же успешным, как и прошлый. Они заметили, что на курорт приезжает все больше семей с детьми, которые не только отдыхают, но и покупают недешевые оздоровительные процедуры.

На курорте в прошлом году было немало немцев. В этом году их может быть меньше из-за закрытия Вильнюсского аэропорта. Уже сейчас санатории получают уведомления о том, что немецкие туристы отказываются от отдыха в Друскининкай из-за переноса авиарейсов в Каунас.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Вильнюс - самая дешёвая для иностранцев столица стран Балтии (2)

Вильнюс - самая дешёвая для иностранцев столица стран Балтии
Вильнюс - самый дешёвый для иностранцев столичный город в странах Балтии, говорится в исследовании, которое ежегодно проводит консалтинговая группа Mercer.

Курорт на взморье: можно найти жилье за 4 евро в сутки (7)

Курорт на взморье: можно найти жилье за 4 евро в сутки
Уже началась вторая половина июня, поэтому на литовские курорты едет все больше отдыхающих.

Популярный литовский курорт: номер в гостинице по цене номера на Мальорке (9)

Популярный литовский курорт: номер в гостинице по цене номера на Мальорке
Летний сезон начался на всех литовских курортах. В прошлом году сезон для Друскининкай был самым лучшим за всю историю независимости, на похожий поток туристов рассчитывают и в этом году. Однако отдыхающие жаловались журналистам TV3 на то, что цены на курорте увеличились на 30%.

Некоторым эмигрантам придется распрощаться с мечтой о недвижимости в Литве (17)

Eurų rinkiniai
В соответствии с законом, который вступит в силу в начале июля, банки меняют условия кредитования покупки жилья. Из-за этого некоторым эмигрантам придется распрощаться с мечтой об ипотеке и покупке недвижимости в Литве.

Закрытие Вильнюсского аэропорта: что надо знать планирующим поездки (5)

Vilniaus oro uostas
Вильнюсский аэропорт закроют меньше, чем через месяц, однако с неудобствами пассажиры сталкиваются уже сейчас.
Facebook друзья
Rambler's Top100