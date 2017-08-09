Поляки отказываются участвовать в конкурсе национального стадиона в Вильнюсе

Предприятие, которое создало консорциум с литовской KDS grupe и подало заявку, говорит, что не заинтересовано в проекте, так как его риск чересчур высок.

Раздираемая разногласиями акционеров KDS grupė тоже заявила о намерениях выйти из конкурса. Руководство компании не комментирует причины такого решения, однако часть акционеров хотела бы продолжать процесс, хотя и не комментирует, как это можно было бы сделать без партнера Budimex.

Если консорциум Budimex и KDS grupe развалится и выйдет из конкурса, то его единственным участником останется контролируемая концерном Icor компания Axis Industries.

"Budimex не заинтересована участвовать в процессе, потому что риски, которые мы усматриваем, чересчур высоки. У нас нет опыта управления стадионами и в этом случае мы хотели бы концентрироваться на строительстве проекта", - сказал BNS представитель Budimex Кшиштоф Козёл.

Он не мог ответить, обусловлен ли уход Budimex проблемами KDS grupe и ее вероятным выходом из конкурса, или же наоборот - KDS grupe уходит из-за отказа Budimex участвовать в конкурсе.

KDS grupe на прошлой неделе информировала организатора конкурса - Вильнюсское самоуправление о том, что больше не будет участвовать в конкурсе, подтвердил BNS представитель мэра Александр Зубряков.

KDS grupe не комментирует причины выхода из конкурса. Представитель предприятия Моника Андреяйтите сказала BNS, что на все вопросы ответит глава компании Пятрас Сабалис, однако он в отпуске и на звонки не отвечает.

Участвовать в конкурсе концессии национального стадиона хотели 4 участника. Однако итальянская компания Pessina Costruzioni не успела своевременно подать заявку, а впоследствии из конкурса выпала турецкая Kayi Construction, которая якобы не соответствовала квалификации.

Предварительные предложения участники конкурса должны представить до 23 октября.