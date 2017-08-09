Поляки отказываются участвовать в конкурсе национального стадиона в Вильнюсе

 (16)
BNS
среда, 9 августа 2017 г. 18:55
Польская строительная группа Budimex отказывается участвовать в конкурсе концессии по строительству и управлению национального стадиона стоимостью почти 90 млн. евро в Вильнюсе.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Предприятие, которое создало консорциум с литовской KDS grupe и подало заявку, говорит, что не заинтересовано в проекте, так как его риск чересчур высок.

Раздираемая разногласиями акционеров KDS grupė тоже заявила о намерениях выйти из конкурса. Руководство компании не комментирует причины такого решения, однако часть акционеров хотела бы продолжать процесс, хотя и не комментирует, как это можно было бы сделать без партнера Budimex.

Если консорциум Budimex и KDS grupe развалится и выйдет из конкурса, то его единственным участником останется контролируемая концерном Icor компания Axis Industries.

"Budimex не заинтересована участвовать в процессе, потому что риски, которые мы усматриваем, чересчур высоки. У нас нет опыта управления стадионами и в этом случае мы хотели бы концентрироваться на строительстве проекта", - сказал BNS представитель Budimex Кшиштоф Козёл.

Он не мог ответить, обусловлен ли уход Budimex проблемами KDS grupe и ее вероятным выходом из конкурса, или же наоборот - KDS grupe уходит из-за отказа Budimex участвовать в конкурсе.

KDS grupe на прошлой неделе информировала организатора конкурса - Вильнюсское самоуправление о том, что больше не будет участвовать в конкурсе, подтвердил BNS представитель мэра Александр Зубряков.

KDS grupe не комментирует причины выхода из конкурса. Представитель предприятия Моника Андреяйтите сказала BNS, что на все вопросы ответит глава компании Пятрас Сабалис, однако он в отпуске и на звонки не отвечает.

Участвовать в конкурсе концессии национального стадиона хотели 4 участника. Однако итальянская компания Pessina Costruzioni не успела своевременно подать заявку, а впоследствии из конкурса выпала турецкая Kayi Construction, которая якобы не соответствовала квалификации.

Предварительные предложения участники конкурса должны представить до 23 октября.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Поляки отказываются участвовать в конкурсе национального стадиона в Вильнюсе (16)

Поляки отказываются участвовать в конкурсе национального стадиона в Вильнюсе
Польская строительная группа Budimex отказывается участвовать в конкурсе концессии по строительству и управлению национального стадиона стоимостью почти 90 млн. евро в Вильнюсе.

В последней декаде августа снизят сбор за въезд на Куршскую косу (2)

Neringa
С 21 августа снижается сбор за въезд на транспортных средствах в Нерингу – для легковых авто он уменьшится в 4 раза - с 20 до 5 евро, пишет lrt.lt.

Буткявичюс предлагает способ снижения цен на продукты (41)

Буткявичюс предлагает способ снижения цен на продукты
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис скептически оценивает предложение социал-демократов, связанное со снижением НДС на основные продукты питания, и утверждает, что цены снизятся, если будет конкуренция. Однако экс-премьер Альгирдас Буткявичюс заметил, что конкурентную борьбу с соседями мы уже проигрываем, пишет lrt.lt.

Предприятия общественного питания в Литве хотно принимают на работу иностранцев (10)

Предприятия общественного питания в Литве хотно принимают на работу иностранцев
Крупные предприятия общественного питания в Литве, невзирая на большие бюрократические препоны, охотно принимают на работу иностранцев и намерены так поступать впредь, пишет деловое издание Verslo zinios.

В Литве намечается снизить доступность лотерей (7)

В Литве намечается снизить доступность лотерей
В целях снижения доступности лотерей в Литве намечается разрешить участвовать в них только с 16-ти лет, также планируется ужесточить рекламу лотерей, регламентировать названия лотерей и дизайн их билетов.
Facebook друзья