Польские стройматериалы: цена хорошая, а качество?

Не секрет, что литовцы из Польши возвращаются с полными машинами продовольственных товаров, но в эту страну их привлекает и поиск других более дешевых товаров - одежды, бытовой техники, а также строительных материалов.

Тем не менее, эксперты предупреждают: экономя на строительных материалах вы можете сильно обжечься, даже несмотря на то, что большинство польских торговцы говорят, что клиенты не жалуются на качество материалов.

«Больше половины дома сделал из польских материалов - только покупая строительные блоки, я сэкономил более 1 000 евро. Нужно только пошевелить мозгами и языком, конечно, при условии, что не пойдешь в первый попавшийся магазин. Если поискать, то можно выиграть», - делится опытом мужчина в онлайн-дискуссии.

Интернет полон историй, каким образом в Польше можно купить более дешевые строительные материалы. Тем не менее, следует отметить, что не все там дешевле.

Представитель Литовской строительной ассоциации Виргиниюс Раманаускас говорит, что каждую группу строительных материалов следует рассматривать отдельно, но качественные товары в Польше стоят примерно столько же, как и в Литве, а менее дорогие материалы, скорее всего, будут невысокого качества.

«Что касается Польши, то так как это большая страна, там без проблем можно найти производителей товаров как более высокого, так и низкого качества. В Литве у нас есть понимание того, что в Польше все дешевле, но есть и более дешевые, и более дорогие материалы. Все дело в качестве материала, он может не всегда соответствовать заявленным параметрам», - пояснил В. Раманаускас.

Тем не менее, подчеркивает он, без подробного исследования что-то конкретного сказать о качестве невозможного, так что при покупке польских продуктов В. Раманаускас всегда рекомендует проконсультироваться со специалистами, которые выскажут свою точку зрения.

«Некоторые параметры являются обязательными для строительных материалов и должны быть проверены только тогда, когда импортируются из Польши, но это не большая группа материалов. На данный момент это серьезный вызов, так как потребителям на глаз не легко определить, соответствует ли материал параметрам или нет, так как эти свойства могут быть определены только с помощью лабораторных тестов, а это стоит дорого», - говорит эксперт.

Тем временем, Президент Ассоциации пенополистирола Чеславас Игнатавичюс DELFI сказал, что они изучили несколько польских товаров.

«Польский полистирол заявлен как товар хорошего качества. Но при исследовании в своих лабораториях, мы это высокие показатели не можем найти. Трудно сказать, где он производится и в каких компаниях», - сказал Ч. Игнатавичюс.