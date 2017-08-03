Польские СМИ: судьба Мажейкяй решилась за бокалом пива

Месяц назад "Литовская железная дорога" и польская компания Orlen Lietuva (дочка PKN Orlen), подписали соглашение, которое завершило длившийся несколько лет спор из-за тарифа на грузоперевозки по железной дороге.

Этот шаг должен спасти Mažeikių naftа, пишет fakt.pl.

В подписании соглашения участвовал и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, а также вице-маршал сената Польши Адам Белан и глава PKN Orlen Войцех Ясинский.

"Глава Ясинский разрешил самую серьезную геополитическую проблему между нашими странами", - сказал на встрече после подписания соглашения Сквернялис.

Однако Fakt пишет, что решающая встреча для Мажейкяй все же состоялась в Варшаве, в ноябре прошлого года. И проходила она без Ясинского.

Премьер Литвы со свои советником, бывшим баскетболистом Томасом Пачесасом, в одном из варшавских ресторанов встретился с лидером партии "Право и справедливость" Ярославом Качиньским и Беланом.

Во время этой встречи и было достигнуто соглашение о том, что надо спасать инвестицию, которая была важна для погибшего президента Польши, брата Ярослава Качиньского.