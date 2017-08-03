Польские СМИ: судьба Мажейкяй решилась за бокалом пива

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ru.DELFI.lt
четверг, 3 августа 2017 г. 16:49
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис встретился с лидером польской правящей партии "Право и справедливость" Ярославом Качиньским за бокалом пива, чтобы решить спор между литовцами и поляками из-за Мажейкяй, сообщает польский портал Fakt.
susitikimas dėl Mažeikių likimo
© Stopkadras

Месяц назад "Литовская железная дорога" и польская компания Orlen Lietuva (дочка PKN Orlen), подписали соглашение, которое завершило длившийся несколько лет спор из-за тарифа на грузоперевозки по железной дороге.

Этот шаг должен спасти Mažeikių naftа, пишет fakt.pl.

В подписании соглашения участвовал и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, а также вице-маршал сената Польши Адам Белан и глава PKN Orlen Войцех Ясинский.

"Глава Ясинский разрешил самую серьезную геополитическую проблему между нашими странами", - сказал на встрече после подписания соглашения Сквернялис.

Однако Fakt пишет, что решающая встреча для Мажейкяй все же состоялась в Варшаве, в ноябре прошлого года. И проходила она без Ясинского.

Премьер Литвы со свои советником, бывшим баскетболистом Томасом Пачесасом, в одном из варшавских ресторанов встретился с лидером партии "Право и справедливость" Ярославом Качиньским и Беланом.

Во время этой встречи и было достигнуто соглашение о том, что надо спасать инвестицию, которая была важна для погибшего президента Польши, брата Ярослава Качиньского.

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Бизнес

Польские СМИ: судьба Мажейкяй решилась за бокалом пива (8)

susitikimas dėl Mažeikių likimo
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис встретился с лидером польской правящей партии "Право и справедливость" Ярославом Качиньским за бокалом пива, чтобы решить спор между литовцами и поляками из-за Мажейкяй, сообщает польский портал Fakt.

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