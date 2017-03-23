Польская торговая сеть Pepco присматривается к Литве

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BNS
четверг, 23 марта 2017 г. 18:40
Польская сеть торговли недорогой одеждой и бытовыми товарами Pepco присматривается к Литве.
© Shutterstock nuotr.

Эта сеть, которая в Восточной Европе владеет почти 1 тыс. магазинов, в среду зарегистрировала в Литве компанию Pepco Lithuania. Ее возглавляет финансовый директор Pepco в Европе Лукаш Овчарек.

BNS пока не удалось связаться с представителями польской Pepco.

Первые магазины Pepco были открыты в Польше в 2004 году, а в 2013 году они появились в Чехии и Словакии, в 2015-ом - в Румынии и Венгрии. В 2014 году есть состояла уже из 500 магазинов, а в 2016 - из 1000.

BNS
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