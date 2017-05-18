Польская PGNiG: "Газпром" должен получить штраф от Еврокомиссии

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BNS
четверг, 18 мая 2017 г. 18:11
Крупнейшая польская компания по добыче и торговле газом и нефтью Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) добивается, чтобы российский "Газпром" был наказан денежным штрафом за злоупотребления монопольным положением в Восточной Европе.
© Reuters / Scanpix

Кроме того, предприятие придерживается позиции, что представленные "Газпромом" Еврокомиссии (ЕК) обязательства недостаточны.

Глава PGNiG Пётр Возняк сказал, что "Газпрому" должен быть назначен штраф, который будет соответствовать бюджету Евросоюза (ЕС). По его словам, компания представила ЕК предложения на предмет того, какие обязательства "Газпром" должен взять на себя.

"Пересмотр цен в долгосрочных и среднесрочных контрактах, исходя из рыночной цены ЕС, принимая во внимание все сообщество, чтобы цены, квоты и формула устанавливались в соответствии с рынком, а не по-разному в разных регионах", - сказал П. Возняк на пресс-конференции в четверг в Варшаве.

По его словам, также предлагается, чтобы в контрактах была предусмотрена возможность арбитража, чтобы и "Газпром", и покупатели газа могли решать споры в судах.

Кроме того, по словам П. Возняка, условие "бери или плати"(take or pay) должно быть изменено, и нужно предусмотреть, чтобы оно распространялось только на 75% покупаемого газа. PGNiG также предлагает, чтобы газовые смычки в Европе можно было использовать в обоих направлениях, а не только для экспорта газпромовского газа.

"Газпром" в марте пообещал ЕК, которая завершила расследование относительно злоупотреблений "Газпрома" доминирующим положением на газовых рынках Центральной и Восточной Европы, что страны смогут свободно торговать российским газом, а "Газпром" будет поставлять его по конкурентной цене. В долгосрочных договорах по газу "Газпром" обещает разрешить клиентам передоговариваться о цене, создать условия для обмена газом.

Участники литовского рынка также говорят, что обязательства "Газпрома" не меняют ситуацию, потому что большинство из них уже не актуально, а кроме того, в обязательствах оставлены юридические "загвоздки".

BNS
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