Польша сообщила, сколько денег в местных магазинах истратили граждане Литвы

Центральное статистическое бюро Польши объявила рекордные цифры: жители Литвы все чаще приезжают в Польшу, а в 2016 г. они оставили в польских магазинах 1,38 млрд. злотых (около 330 млн. евро). Эта сумма на 3,7% больше, чем в 2015 году.

Данные были объявлены в конце марта. В 2016 году жители Литвы посетили Польшу 5,5 млн. раз, в 2015 г. – 5,35 млн.

Исполнительный директор Литовской ассоциации торговых компаний Лауринас Вилимас сказал, что предполагал, что цифры будут такими. "Нужно оценить методологию подсчета, которую используют поляки, но 330 млн. евро со всеми налогами - это возможный вариант. Мы не можем этого почувствовать, мы можем только положиться на оценку наших соседей, поскольку они проводят детальные исследования", – сказал Вилимас.

По его словам, такая статистика невыгодна для Литвы. "Такая сумма для литовского сектора торговли, который и без того невелик, – очень болезненна. Это можно перевести в недополучение налогов, лишение рабочих мест. Это уже более широкая дискуссия", – сказал он.

"Мы видим это как проблему, – продолжил Вилимас. – Если жители Литвы дома используют товары, приобретенные не в Литве, для нас, предпринимателей, это большая проблема, поскольку у нас не покупают товары. Поставщики, большие и небольшие магазины не получают доход, он уходит в Польшу. Я думаю, это глобальный интерес государства. Надо осознать, сколько налогов жители Литвы оставляют в Польше. Это не только проблема торговцев. Неважно, что это - алкоголь, стиральный порошок или пачка молока – все употребляют в Литве, но покупают не здесь – это большой вызов".

Вилимас заметил, что торговые сети постоянно ищут способ привлечения покупателей. Но в самом важном аспекте – в цене, литовцы не могут конкурировать с поляками.

"Надо понять, что на сегодняшний день конкурировать с ценами в польских магазинах невозможно. Как из-за налогов, так и из-за размеров самого рынка и падения курса злотого. Об этом говорят как представители страны, так экономисты и мы. Причина нам известна, но у торговцев нет решения", – сказал Вилимас.

Он сказал, что снизить цены в Литве можно, если снизить НДС на товары первой необходимости. "Но сейчас у нас уже нет надежды на это, поскольку от политических партий, главы Минфина мы слышим, что это не обсуждается и приниматься не будет.

Остается пожелать главам страны думать о пропаганде неналоговых мер, например, лояльности граждан к стране, бизнес. Не злить, как это иногда делают, а наоборот – побуждать платить налоги, покупать в Литве, платить налоги в Литве и выяснять, как это напрямую может сказаться на улучшении жизни каждого из нас", – сказал Вилимас.

Правда он не мог ясно назвать методы просвещения общества: "Не хватает диалога между властью и обществом в этом вопросе. Надо быть открытыми и вопрошать, почему в Литве не может быть дешевле. Мы как бизнес пытаемся указать на эти причины, но находящиеся у власти политики, видя недовольство людей, в угоду негативному эмоциональному настрою говорят: "нет, это торговцы плохие, в Литве мы хуже". Так они порождают враждебность".