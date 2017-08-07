Польша обещает стать независимой от российского газа через пять лет

Польша в течение ближайших лет рассчитывает стать полностью независимой от российского газа. Об этом в понедельник, 7 августа, в интервью газете "Коммерсант" заявил глава польского МИД Витольд Ващиковский. По его словам, Польша уже импортирует газ из других регионов, например, из Катара, а также из США.

Он подчеркнул, что Польша в июне приняла один танкер из США, и сейчас ждет предложений от американцев по цене. Кроме того, страна подписала соглашение с Данией и Норвегией, чтобы построить Baltic Pipe. По его словам, треть потребностей в топливе Польша способна обеспечить собственным газом, другую треть рассчитывает получать через терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ), а оставшееся - по газопроводу из Норвегии.

"Это значит, что лет через пять мы будем как минимум менее зависимы от российского газа, а возможно, и вовсе независимы от него", - добавил глава МИД страны. При этом он отметил, что Польша готова и дальше покупать газ у России, но только по конкурентной цене.

Текущий контракт на поставки российского газа в Польшу действует до 2022 года.