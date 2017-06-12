Половину средств жители Балтии тратят в торговых сетях

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BNS
понедельник, 12 июня 2017 г. 11:05
Больше всего средств потребители стран Балтии тратят в торговых сетях - на покупки в этих предприятиях торговли они оставляют более половины своих расходов.
© DELFI / Virginija Spurytė

На втором месте по сумме затрат стоят специализированные магазины, утверждается в исследовании, проведённом фирмой Baltmi.

"По данным первого квартала 2017-го, 29% потребительских расходов всех домашних хозяйств в Литве пришлось на сетевые супермаркеты, 17% - на сетевые гипермаркеты, и 15% на более мелкие сетевые супермаркеты. В Латвии эти показатели в первом квартале были соответственно 26%, 21% и 12%, в Эстонии - 32%, 23% и 6%", - отмечается в сообщении Baltmi.

Второе место, согласно результатам анализа, занимают специализированные магазины: в Литве потребители в них оставили 15%, в Латвии и Эстонии - более 18% своих расходов.

Как утверждает Baltmi, различные товары в торговых сетях и специализированных магазинах Литвы в первом квартале генерировали: 30% - пиво, 29% - газированные прохладительные напитки и почти 13% - воды. При этом в интернете на товары быстрой оборачиваемости потребители Литвы потратили около 3% своих расходов, и почти столько же - на рынках.

BNS
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