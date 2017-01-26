Покупатели заметили изменение цен в магазинах сети Lidl

Немецкая сеть Lidl, открывшая первые магазины в Литве в июне прошлого года и купившая сердца жителей бананами по 0,66 евро/кг, намерена продолжать борьбу за высокое место на розничном рынке. Правда, покупатели уже замечают перемены в магазинах этой сети.

Жительница Вильнюса Юстина, которая часто покупает продукты в магазинах Lidl, сказала, что заметила рост цен в магазинах этой сети.

"К примеру, масло подорожало на 0,04 евро, стоило 0,75, а сейчас – 0,79 евро. Яйца стоили 0,89, сейчас 0,99 евро. Салат Iceberg точно не помню насколько подорожал, но заметила, что подорожал", – перечисляла Юстина.

DELFI напоминает, что цены на молочные продукты в последнее время выросли из-за роста закупочных цен на молоко.

Юстина отметила, что цены в магазинах Lidl еще не сравнялись с ценами в других сетях, но явно повысились.

"Раньше, покупая одни и те же продукты, я тратила около 11 евро (...), сейчас выходит уже 14-15 евро за те же продукты", – сказала собеседница.



По данным Департамента статистики, в декабре прошлого года, по сравнению с декабрем 2015 г., инфляция составила 1,7%.

По данным Maistoproduktai.lt, в январе 2017 года в магазинах молоко 2,5%, жирности подорожало на 5%, сливочное масло на 12%, творог 9% жирности – на 10%, яйца – около 4%, черный хлеб – около 4%, рапсовое масло – на 27%.

В комментарии Lidl пресс-секретарь Агне Гайжаускене сказала, что цены связаны с колебаниями на рынке и конкурентным окружением.

"Какими бы ни были тенденции, мы стараемся обеспечить наилучшее соотношение цены и качества. Сейчас в магазинах Lidl мы проводим опрос клиентов. Цель опроса – услышать впечатления наших клиентов и их пожелания для совершенствования нашей деятельности", - прибавила она.