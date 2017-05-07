Покупатели прогнозируют: Pepco заставит подтянуться и рыночных торговцев

На этой неделе стало известно, что в Литву придет польская сеть розничной торговли Pepco, торгующая одеждой и товарами домашнего обихода. Один из магазинов этой сети есть и в Сувалках, куда жители Литвы часто ездят за продуктами.

Найти в Сувалках магазин Pepco не очень просто - вывеска обычная, а рядом много других. Однако определить, где он находится, можно по тому, что туда направляются женщины с младенцами и маленькими детьми.

Сам магазин небольшой, основной его акцент - низкие цены. Они указаны не только в местной валюте, но и в валюте других стран, где работают магазины этой сети.

Мужской одежды в магазине немного – носки по 1,99 злотых (0,62 евро), джинсы по 59 злотых (13,99 евро) и джинсовые шорты по 39 злотых (9,25 евро). Мужчины одни сюда не заходят, только с семьями. Женщины примеряли босоножки по 14,99 злотых (3,55 евро), легкие летние платья по 29,99 злотых (7,11 евро).

Покупатели из Литвы акцентировали, что таких низких цен на детскую одежду в Литве они не видели не только в магазинах, но и на рынке.

"Если Pepco придет в Литву, подтянуться придется и рыночным торговцам, и секонд-хэндам, в которых продают детскую одежду, и нашим магазинам. Придется снижать цены.

Те, кому нужна брендовая одежда, сюда не заходят, но ведь для детей главное - удобство, практичность и невысокая цена - сегодня одежду купил, завтра ребенок из нее вырос. Всякие товары домашнего обихода, как у нас в Jysk, только дешевле", – сказала Одета из Каунаса.

Она купила ползунки по 9,99 злотых (2,37 евро). За ту же цену можно купить майку и шорты или майку и леггинсы для девочек. Майки – от 5,99 злотых (1,42 евро), а детские платья по 14,99 злотых (3,55 евро).

Банное полотенце размером 70 x 130 см стоило 19,99 злотых (4,74 евро).

Удивила цена на стеклянные чашки – всего 0,99 злотых (0,23 евро). 727 магазинов Pepco работают в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии.

По словам встреченных в Сувалках покупателей из Литвы, эти магазины больше всего порадуют семьи, в которых есть дети.

"Вы и представить себе не можете, как дорого обходится ребенок в Литве. Может в Каунасе и Вильнюсе есть разные магазины детской одежды, а у нас - только рынок. А там я вижу все те же польские товары, только в два раза дороже", – сказала Аста из Калварии.