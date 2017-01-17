Покупатели квартир в Литве побили рекорд

Рост цен на недвижимость в Литве не отпугнул желающих приобрести собственное жилье. В 2016 году в столице был установлен рекорд в сфере продажи квартир – продано 11 153 квартир. Это на 13,8% больше, чем в 2015 году.

Об этом сообщили на пресс-конференции Центра реестра, которая состоялась 17 января.

В 2016 году на покупку квартир было истрачено 1,5 млрд. евро. Интересно, что часть покупателей инвестировала во второе жилье, а из-за роста цен часть покупателей дольше копила на первичный взнос.

В 2016 году оборот на покупку квартир составил 1,56 млрд. евро, это на 22,4% больше чем в 2015 году (1,27 млрд. евро).

По предварительным данным Центра реестра, в прошлом году стоимость старых квартир во всей Литве увеличилась на 6,4% и составила 746 евро за кв. м.

Новые квартиры подорожали на 7,9% - до 1258 евро за кв. м, а цены на дома соответственно увеличились на 3,9% (350 евро за кв. м) и 4,8% (580 евро за кв. м).

"Можно сказать, что новое жилье привлекательнее старого", – обобщил заместитель главы Центра реестра Арвидас Богдановичюс.

По данным кредитного бюро Creditinfo, по мере роста цен на жилье, растет ипотека и выплаты по ипотеке.

Средняя сумма кредита на жилье в 2012–2016 гг постепенно росла с 37 800 евро до 46 000 евро.

"Меня также удивляет, что в Литве у нас у почти 13% жителей до 25 лет способны взять кредит на жилье", – сказал журналистам Богдановичюс.

По его мнению, это довольно большой процент, а молодежи вероятно помогают близкие. Он сказал, что число таких людей в 2015 и 2016 гг. было одинаковым, оно не растет вероятно потому, что стало непросто накопить деньги на первый взнос.