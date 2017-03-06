Покупатель возмущен разницей в цене на мужские дезодоранты в Литве и Германии

Жители Литвы, наблюдающие за изменением цен в магазинах, сравнивают их с ценами на те же товары за рубежом, обычно в других странах Евросоюза.

После статей на DELFI о разнице в ценах в Литве и других странах ЕС, с редакцией портала связался читатель Рамунас, который поделился фотографиями цен на мужские дезодоранты в Литве и Германии.

Рамунас сказал, что в Германии цены были зафиксированы 25 января 2017 года, в Гельзенкирхене, в магазине сети DM.

В Литве те же товары Рамунас сфотографировал 27 января в вильнюсском магазине Rimi в Жирмунай.

В Германии дезодорант-стик Old Spice стоил 2,45 евро, в Rimi в Литве – 3,89 евро. 24 февраля в интернет-магазине этот дезодорант стоил 3,79 евро.

Рамунас сфотографировал и цены на стики Rexona: в Германии – 1,55 евро, Barbora.lt – 3,19 евро.

Дезодорант-спрей Nivea Fresh Active в Германии стоил 1,75 евро, а в Rimi – 3,09 евро.

Мужской дезодорант-спрей Dove в германии стоил 1,45 евро, в литовском Rimi – 3,79 евро.

По данным Eurostat, в 2015 г. общий уровень цен в ЕС составлял 61% среднего показателя по ЕС, цены на продукты питания и алкоголь были на 22% ниже средних по ЕС. В Германии уровень цен был равен среднему по ЕС, а продукты на 3% дороже средних.

Но как в Литве, так и в Германии, к примеру, цены на обувь в 2015 г. составляли 99% средних по ЕС. Практически столько же в Германии и Литве стоила одежда: в Литве – 99% от среднего показателя, в Германии – 100%.

По данным Eurostat за 2014 г., медиана зарплат в Германии в компаниях, где работают больше 10 человек, составляет 15,7 евро/ч. ("на бумаге"), в Литве – 3,1 евро/ч. ("на бумаге").

Глава Ассоциации торговых компаний Лауринас Вилимас сказал DELFI, что разница в ценах в Литве и других странах ЕС появляется из-за размера рынка, масштабов экономики.

Кроме того, на ценах сказываются и налоги, к примеру, НДС.