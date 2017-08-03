Погрузки в Клайпедском порту выросли до 23,9 млн. тонн

За семь месяцев этого года грузооборот в Клайпедском морском порту составил 23,9 млн. тонн - на 2,9% больше, чем в январе-июле прошлого года, когда было перевалено 23,2 млн. тонн.

Только в июле, по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, погрузки выросли на 2% до 3,3 млн. тонн, сообщила дирекция Клайпедского морского порта.

В Клайпедский порт в этом году зашли 3807 судов - на 4,3% или на 172 судна меньше, чем в январе-июле прошлого года, порт обслужил 209,3 тыс. пассажиров (на 8,7% или 16,8 тыс. больше).

С апреля, когда начался сезон круизных судов, в Клайпедском порту побывали 38 круизных лайнеров, на которых прибыли 41,8 тыс. пассажиров - на 6 судов и на 7,3 тыс. пассажиров больше, чем в апреле-июле прошлого года.