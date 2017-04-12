Погрузки в Клайпедском порту в этом году выросли почти на 3%

Клайпедский порт в первом квартале этого года отгрузил 10,303 млн. тонн грузов - на 2,8% больше, чем в январе-марте прошлого года (10,021 млн. тонн).

Только в марте по сравнению с мартом 2016 года, погрузки порта уменьшились на 1,5% до 3,46 млн. тонн, сообщила дирекция Клайпедского порта.

В этом году за три квартала по сравнению с таким же периодом прошлого года погрузки наливных грузов в Клайпедском порту уменьшились на 16,6% до 2,682 млн. тонн, погрузки генеральных грузов - на 2,1% до 2,981 млн. тонн, тогда как насыпных грузов в этом году было отгружено на 23,4% больше - 4,64 млн. тонн.

Только в марте по сравнению с мартом прошлого года погрузки наливных грузов сократились на 27,3% до 842,9 тыс. тонн, генеральных грузов - на 7,8% до 1,071 млн. тонн, а погрузки насыпных грузов выросли на 29,6% до 1,546 млн. тонн.

В этом году в порт зашло 1622 судна (в 1-ом квартале прошлого года - 1625).