Погоня за скидками: в центрах "Акрополис" проходит акция Jamam

Покупатели, соскучившиеся по скидкам, атакуют торговые центры "Акрополис", в которых проходит акция Jamam.

Акция на этот раз проходит 2 дня - в пятницу и субботу.

Директор Akropolis group Сауле Забулените подтвердила DELFI, что акция будет длится несколько дольше, чем обычно.

"Акция Jamam, которая стартовала 8 лет назад, длилась 5 часов. В этом году для удобства покупателей мы решили ее проводить два дня. Это будет особенно удобно для тех, кто в выходные собирается уехать из городов или хочет провести их вместе с близкими", - сказала представитель сети магазинов.

Как информировали представители "Акрополис", скидки в ходе акции устанавливают сами магазины, поэтому точно определить размер скидки сложно.

По их словам, обычно в ходе Jamam скидки на цены колеблются в рамках 20% -50%, а на некоторые товары бывают еще выше.

Например в магазинах "Акрополиса" Maxima применяется 40-процентная скидка на одежду, обувь, косметику, игрушки, бытовую технику и многие другие промышленные товары.

Магазины в ходе акции будут работать дольше, чем обычно - в субботу они будут работать с 8:00 утра.

По словам С.Забулените, во время весенних акций Jamam в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шауляй в магазинах "Акрополис" покупки делают более 200 тысяч человек.

По словам покупателей, в пятницу толкучки в магазинах не было, однако людей было больше, чем обычно.