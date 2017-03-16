Поездка на взморье: из поезда сразу в автобус?

Пассажиров поездов, которые купят билет до Паланги или Ниды, прямо с железнодорожного вокзала поезда будут забирать автобусы.
Пассажиров, следующих в Палангу, автобусы будут ждать в Кретинге, а тех, кто едет в Ниду – недалеко от перрона Клайпедского железнодорожного вокзала.
Такую идею представило новое руководство "Литовской железной дороги".
"Достоинство предлагаемого нами переезда – отдыхающим не придется думать, как добраться до автовокзала, люди сэкономят время", – сказал представитель "Литовской железной дороги" Мантас Дубаускас.
На поезд также пассажиров будут привозить из Ниды и Паланги.
Такая "комбинированная" поезда обойдется дороже, чем билет на поезд из Вильнюса в Клайпеду, но утверждают, что она не будет дороже, чем в случае, когда человек отдельно покупает билет на поезд и на автобус.
Однако точную цену на такую услугу ока не называют, поскольку еще ведутся переговоры с перевозчиками.