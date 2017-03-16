Поездка на взморье: из поезда сразу в автобус?

Этим летом пассажиров поездов, следующих на взморье, обещают до места назначения подвозить на автобусах. Компания "Литовская железная дорога" сама намерена организовать перевозку пассажиров поездов на автобусах, пишет Lietuvos rytas.

Пассажиров поездов, которые купят билет до Паланги или Ниды, прямо с железнодорожного вокзала поезда будут забирать автобусы.

Пассажиров, следующих в Палангу, автобусы будут ждать в Кретинге, а тех, кто едет в Ниду – недалеко от перрона Клайпедского железнодорожного вокзала.

Такую идею представило новое руководство "Литовской железной дороги".

"Достоинство предлагаемого нами переезда – отдыхающим не придется думать, как добраться до автовокзала, люди сэкономят время", – сказал представитель "Литовской железной дороги" Мантас Дубаускас.

На поезд также пассажиров будут привозить из Ниды и Паланги.

Такая "комбинированная" поезда обойдется дороже, чем билет на поезд из Вильнюса в Клайпеду, но утверждают, что она не будет дороже, чем в случае, когда человек отдельно покупает билет на поезд и на автобус.

Однако точную цену на такую услугу ока не называют, поскольку еще ведутся переговоры с перевозчиками.