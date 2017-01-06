Подорожание нефти будет повышать цены для потребителей в Литве

 (2)
BNS
пятница, 6 января 2017 г. 09:30
На фоне повышения зарплат давлению роста цен, ложащемуся на плечи потребителей, в 2017 году активней будет способствовать дорожающая нефть.
Maxima
© DELFI (D.Pipo nuotr.)

Ее влияние на финальную цену на товары и услуги в Литве больше, чем электроэнергии, которая дешевела в последние годы и в этом году останется стабильной, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

"Если предположить, что средняя цена на бензин на розничном рынке будет почти на 10% больше, чем в 2016 году, окончательная инфляция в 2017-ом повысится на 0,5 проц. пункта. Это непосредственно отразится на потребителях. Еще косвенно - почти на 0,5 проц. пункта повысятся цены на товары и услуги, для создания и доставки которых требуются услуги перевозчиков", - отметил старший аналитик банка SEB Тадас Повилаускас.

Т. Повилаускас отметил, что, в этом году также будут растит зарплаты, это также будет влиять на рост цен.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Подорожание нефти будет повышать цены для потребителей в Литве (2)

Maxima
На фоне повышения зарплат давлению роста цен, ложащемуся на плечи потребителей, в 2017 году активней будет способствовать дорожающая нефть.

Закладывают фундамент для привлечения Tesla Motors в Литву (9)

Закладывают фундамент для привлечения Tesla Motors в Литву
Через день после того как в Неваде открылась гигафабрика Tesla Motors по производству литиевых батарей для электромашин, представители власти и бизнеса собрались на совещание, посвященное строительству такой гигафабрики в Литве.

Плата за бороду, окно и загар: самые забавные налоги в истории (2)

Плата за бороду, окно и загар: самые забавные налоги в истории
"Никогда не иссякнут идеи, как наполнить свои закрома: государства периодически облагали налогами мочу, бороды, дымоходы, окна и даже китайцев!" — пишет Аманда Кастилло на страницах швейцарской газеты Le Temps.

Юшчюс: кредит для расчета за акции Auga Group предоставил "Сбербанк" (4)

Юшчюс: кредит для расчета за акции Auga Group предоставил Сбербанк
Литовский предприниматель Кястутис Юшчюс подтвердил BNS, что средства для управляемой им группы Baltic Champs Group для расчета за акции одной из крупнейших в стране компаний инвестиций в сельское хозяйство - Auga Group предоставило подразделение российского государственного банка "Сбербанк" в Австрии.

Плата за российские каналы в Литве может увеличиться (180)

Плата за российские каналы в Литве может увеличиться
Компания Baltijas Mediju Alianse (BMA) хочет повысить плату за представляемые ею российские каналы для операторов кабельного телевидения.
Facebook друзья
Rambler's Top100