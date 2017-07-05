Почему жители Латвии выбирают Палангу

На литовском взморье количество отдыхающих жителей Литвы практически сравнялось с иностранными туристами.

В последние несколько лет жители Латвии проявляют все больший интерес к Паланге, причина тому – универсальность литовского курорта и снижение цен, пишет Lietuvos žinios.

По словам президента Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингриды Валайтене, раньше около 60% отдыхающих в Паланге были иностранцами, а 40% – литовцы, сейчас их количество практически сравнялось.

Большая часть иностранцев на курорте - это жители Латвии – две трети всех иностранцев. Мало того, с каждым годом их приезжает все больше.

К примеру, в 2014 г. их было 10 500, в 2015 г. – 12 400, а 2016 г. – уже 14 800. Они останавливаются в Паланге на более длительное время.

В Латвии побережья Балтийского моря больше, чем в Литве, но, по мнению Валайтене, Паланга привлекает соседей своей универсальностью.

"Паланга – универсальный курорт, там можно отдыхать и дешево, и очень дорого. Есть немало бесплатных развлечений, концертов, но есть и дорогие мероприятия. С проживанием – так же: двухместный номер со всеми услугами может стоить 20–40 евро, но можно выбрать президентские апартаменты за 700 евро", - сказала она.



"В Паланге можно все найти по карману, а в Юрмале или эстонском Пярну все иначе, не каждый может позволить себе там отдохнуть", – сказала представитель палангского Центра туристической информации Эгидия Смилингене.



Но, похоже, что латыши не из тех, кто едет в Палангу за дешевым отдыхом. По словам Валайтене, их условия здесь устраивают.

"Они часто бронируют номера со СПА-услугами, часто спрашивают, где можно пообедать, что увидеть, какие экскурсии посетить", – сказала собеседница.

В Палангу приезжает также все больше туристов из России и Беларуси. По словам Валайтене, в этом году немало и эстонцев.

В латвийских СМИ Паланге поют дифирамбы, восхищаются Палангой, ругают Юрмалу, но не упоминают о том, что в Елгаве, Папе и других городах и даже небольших населенных пунктов латвийского взморья можно увидит немало автомобилей с литовскими номерами.