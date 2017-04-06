Почасовая зарплата в Литве - одна из самых низких в ЕС

В прошлом году средняя почасовая зарплата в экономике, за исключением секторов сельского хозяйства и государственного администрирования, составляла 7,3 евро и была на 7,5% выше, чем в 2015 году (6,8 евро), показывают обнародованные в четверг данные Евростата.

Ниже зарплата была в прошлом году только в Румынии (5,5 евро) и Болгарии (4 евро). В Латвии она была 7,5 евро, в Эстонии - 10,9 евро.

Как отмечают статистики, в литовской промышленности средняя почасовая зарплата составляла 7,3 евро, в строительном секторе и секторе услуг - по 7,2 евро.

Самая высокая почасовая зарплата в прошлом году была в Дании (42 евро), Бельгии (39,2 евро), в Швеции (38 евро) и Люксембурге (36,6 евро).