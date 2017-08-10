По телефону в один и тот же день невозможно заплатить одну и ту же сумму

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ru.DELFI.lt
четверг, 10 августа 2017 г. 14:48
Телефон действует, интернет есть, есть и деньги на счету. Однако два раза за один день банк не дает заплатить ту же сумму тому же получателю, неважно, что сумма невелика.
Telefonas
© DELFI / Kiril Čachovskij

Читатель DELFI Эгле рассказала, что в минувшие выходные ей пришлось ехать из Вильнюса в Каунас и назад.

Девушка довольно часто ездит на поездах и на этот раз она решила ехать поездом, те более, что "Литовская железная дорога" делает скидку при покупке билетов по интернету.

"Первый билет за 6,27 евро через программу DNB я купила по телефону без проблем. Поскольку я точно не знала, когда вернусь обратно, второй билет сразу не брала. Когда я попыталась его купить, всякий раз, когда я вводила TAN-код, появлялась надпись, что сегодня этому получателю я уже один раз такую сумму перевела.

Мне пришлось покупать билет в железнодорожной кассе. Я возмущена. Зачем нужен э-банкинг, если я не могу пользоваться им, где хочу?" – вопрошала девушка.

Представитель банка DNB Раса Петрушкявичюте так прокомментировала ситуацию:

"Сейчас для защиты клиентов мобильной программы банка и во избежание дублирования переводов мы информируем клиентов о том, что уже была такая операция.

В будущем мы планируем усовершенствовать эту функцию и, после того как клиент подтвердит, можно будет осуществить два одинаковых перевода. Сейчас клиенты второй перевод могут сделать через э-банкинг в компьютере.

Операции карты и их блокирование никак не связаны с действием мобильного приложения DNB".

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