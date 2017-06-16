Плохая погода пугает предпринимателей меньше, чем Налоговая инспекция

В этом году предприниматели литовского взморья приобрели наполовину больше бизнес-удостоверений, чем в прошлом году. Эта весна была холоднее, чем в прошлом году, бизнес-удостоверения подорожали, поэтому специалисты считают, что больше предпринимателей стало работать легально, пишет lrt.lt.

В прошлом году в Паланге и Неринге было выдано почти 900 бизнес-удостоверений на аренду жилья. Это на 10% больше, чем в 2015 году.

В этом году на данный момент Государственная налоговая инспекция (ГНИ) выдала больше 1300 бизнес-удостоверений, несмотря на то, что они подорожали. На взморье - примерно на 100 евро.

Специалисты считают, это результат того, что ГНИ тщательно следит за рынком аренды. В июне бизнес-удостоверения чаще всего покупают на выходные, а с Дня Ивана Купалы их выдают уже на более продолжительное время.

ГНИ напоминает, что арендовать жилье можно по бизнес-удостоверению или представляя декларацию доходов заплатить 15% подоходного налога от полученной выручки.