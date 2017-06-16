Плохая погода пугает предпринимателей меньше, чем Налоговая инспекция

ru.DELFI.lt
пятница, 16 июня 2017 г. 13:34
В этом году предприниматели литовского взморья приобрели наполовину больше бизнес-удостоверений, чем в прошлом году. Эта весна была холоднее, чем в прошлом году, бизнес-удостоверения подорожали, поэтому специалисты считают, что больше предпринимателей стало работать легально, пишет lrt.lt.
© R.Juozapaitytės nuotr.

В прошлом году в Паланге и Неринге было выдано почти 900 бизнес-удостоверений на аренду жилья. Это на 10% больше, чем в 2015 году.

В этом году на данный момент Государственная налоговая инспекция (ГНИ) выдала больше 1300 бизнес-удостоверений, несмотря на то, что они подорожали. На взморье - примерно на 100 евро.

Специалисты считают, это результат того, что ГНИ тщательно следит за рынком аренды. В июне бизнес-удостоверения чаще всего покупают на выходные, а с Дня Ивана Купалы их выдают уже на более продолжительное время.

ГНИ напоминает, что арендовать жилье можно по бизнес-удостоверению или представляя декларацию доходов заплатить 15% подоходного налога от полученной выручки.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

В мире дорожают продукты - рост цен не обойдет стороной и Литву (11)

В мире дорожают продукты - рост цен не обойдет стороной и Литву
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) сообщила, что мировые цены на продукты в мае увеличились впервые за три последних месяца. По оценке экспертов нашей страны, повышение цен не минует и Литву, однако значительного роста цен не ожидается.

Плохая погода пугает предпринимателей меньше, чем Налоговая инспекция

Плохая погода пугает предпринимателей меньше, чем Налоговая инспекция
В этом году предприниматели литовского взморья приобрели наполовину больше бизнес-удостоверений, чем в прошлом году. Эта весна была холоднее, чем в прошлом году, бизнес-удостоверения подорожали, поэтому специалисты считают, что больше предпринимателей стало работать легально, пишет lrt.lt.

Со следующей недели въезд на косу подорожает до 20 евро (7)

Įvažiavimas į Neringą (UAB „Lutex“ nuotr.)
С 20 июня въезд на Куршскую косу подорожает до 20 евро (сейчас - 5 евро).

В ЕС окончательно отменена плата за роуминг (7)

Telefonas
Жители стран ЕС отныне не платят за роуминг, если пользуются телефоном или мобильным интернетом в другой стране Евросоюза. Это, однако, не мешает телефонным компаниям пытаться по-иному компенсировать потери.

Литва остаётся зависимой от импортируемой энергии (18)

Литва остаётся зависимой от импортируемой энергии
Потребности Литвы в топливно-энергетических ресурсах в прошлом году возросли на 2,9%, страна всё ещё остаётся зависимой от импортируемой энергии.
Facebook друзья
Rambler's Top100