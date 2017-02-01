Плата за стоянку в центре Вильнюса увеличится больше, чем на треть

Через месяц в столице увеличится плата за стоянку - в Старом городе тариф увеличится больше, чем на треть.

Горсовет Вильнюса 1 февраля решил, что с 1 марта увеличится плата за стоянку в синей зоне с 1,8 до 2,5 евро в час, в красной зоне с 0,9 до 1,5 евро.

Также введут плату за стоянку на всей территории микрорайона Жверинас, у парка Вингис и на ул. Гележинё Вилко у Siemens arenа - это будут зеленые зоны, где стоянка стоит 0,3 евро в час.

Горсовет не одобрил выдачу жителям бесплатных разрешений на стоянку во дворах многоквартирных домов, где будет введена плата за стоянку как в зеленой зоне.

Больше всего плата за парковку подорожает на ул. В.Радвилайтес, Исландиёс, Вильняус, Лейиклос, Тоторю, Л.Стокос-Гуцявичяус, Пилес, Шв. Йоно, Доминикону, Бенедиктину, Лабдарю и на пл. С.Дауканто. Там красную зону сменят на синюю.

В более дорогую желтую зону включат часть проспекта Конституциёс, ул. Львово, Линкмяну, которые до сих пор были зеленой зоной. В Науяместисе зеленую зону увеличат до ул. Панярю.

Компания Susisiekimo paslaugos указала, что дополнительные поступления пойдут на приведение в порядок стоянок, оборудование мест для стоянок. На полученные средства планируют финансировать систему общественного транспорта, улучшать инфраструктуру для велосипедистов и повышать безопасность движения.