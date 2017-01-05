Плата за российские каналы в Литве может увеличиться

 (81)
BNS
четверг, 5 января 2017 г. 10:37
Компания Baltijas Mediju Alianse (BMA) хочет повысить плату за представляемые ею российские каналы для операторов кабельного телевидения.
© DELFI (K.Pansevič nuotr.)

Пока переговоры не закончены, комментариев о том, подорожает ли для зрителей эта услуга ТВ, никто не предоставляет, пишет деловая газета Verslo zinios.

Глава представляющей на этих переговорах 20 операторов ТВ Литовской ассоциации кабельного телевидения (ЛАКТВ) Марюс Даукантас говорит, что переговоры пока идут нормально, но детали не раскрывает. Однако другие участники рынка неофициально говорят, что переговоры трудные, альянс BMA увеличил предлагаемый пакет программ, в результате чего должны повыситься цены.

Российские каналы и расценки их распространения в последние годы стали одной из самых чувствительных тем для операторов кабельного ТВ. Только в 2016 году по меньшей мере для трех операторов кабельного ТВ - Cgates, Init, Balticum TV - Baltijas Mediju Alianse на некоторое время отключал российские каналы после того, как они не согласились с предложенными новыми условиями распространения каналов. Зрители Init не могут смотреть представляемые BMA каналы до сих пор.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Плата за российские каналы в Литве может увеличиться (81)

Плата за российские каналы в Литве может увеличиться
Компания Baltijas Mediju Alianse (BMA) хочет повысить плату за представляемые ею российские каналы для операторов кабельного телевидения.

Охватит ли Литву пузырь мирового рынка недвижимости? (31)

Naujos statybos daugiabučiai
Международные ведомства все громче заявляют о новом пузыре на мировом рынке недвижимости, между тем в Литве пока такой риск не установлен. Об этом LRT.lt стказали экономисты Рокас Граяускас и Жигимантас Маурицас.

Orlen Lietuva: изменения в ж/д компании Lietuvos gelezinkeliai могут положить конец спорам (5)

Orlen Lietuva: изменения в ж/д компании Lietuvos gelezinkeliai могут положить конец спорам
Поскольку новое руководство государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) пересматривает договора с клиентами, крупнейший из них - НПЗ Orlen Lietuva надеется, что наконец будет разрешен спор компаний по тарифам на грузоперевозки.

Litgrid: cмычки NordBalt и LitPol Link в прошлом году сбили цену на электроэнергию (9)

Litgrid: cмычки NordBalt и LitPol Link в прошлом году сбили цену на электроэнергию
Смычки NordBalt и LitPol Link, которые были введены в эксплуатацию в 2016 году, сбили среднюю цену на электроэнергию в Литве, говорит глава электропередающей компании Litgrid.

Смычки NordBalt и LitPol Link в прошлом году сбили цену на электроэнергию в Литве (5)

Смычки NordBalt и LitPol Link в прошлом году сбили цену на электроэнергию в Литве
Смычки NordBalt и LitPol Link, которые были введены в эксплуатацию в 2016 году, сбили среднюю цену на электроэнергию в Литве, говорит глава электропередающей компании Litgrid.
Facebook друзья
Rambler's Top100