Планы торговцев: сколько новых магазинов откроется в Литве

Не все представители торговых сетей открыто говорят о своих планах на 2017 год, однако расширение планируют все из них.

Пресс-секретарь Iki Берта Чайкаускайте сказала, что в этом году сеть планирует во всей Литве открыть 7 новых магазинов и обновить 9 уже действующих.

"Открывая новые магазины и обновляя старые, мы по-прежнему будем внедрять новшества. Уже сейчас компания оптимизировала процесс заказов, чтобы до минимума снизить количество непроданных продуктов питания", – сказала она.

Сейчас в стране действует 236 магазинов Iki, 4 из них - в Вильнюсе, Утене и Вилкавишкисе - были открыты в 2016 году.

Пресс-секретарь сети Norfa Дарюс Рилишкис сказал DELFI, что в этом году планируют открыть 11-12 новых магазинов.

"В Кайшядорисе, Тельшяй, Мариямполе, Шяуляй, Каунасе (гарлява), Йонишкисе, Швенченеляй, Грузджяй (Шяуляйский район), Вейсеяй (Лаздияйский район), Алитусе. Время открытия магазинов будет зависеть от различных обстоятельств: хода строительства, получения разрешений и т.д.", – сказал он.

Он напомнил, что сеть Norfa в 2017 г. уже открыла магазин формата Hyper в Вильнюсе, на ул. Калварию.

Глава службы коммуникации Maxima LT Ренате Данте сказала, что пока не может рассказать о планах на этот год, но обещала сделать это в ближайшем будущем.

Вместо этого она напомнила о достижениях сети в 2016 году.

"В 2016 году был самый интенсивный этап расширения: открыли 10 новых магазинов, а 15 обновили", – рассказала она.

Данте заметила, что в начале 2016 года в Вильнюсе начали строительство административного здания Maxima LT, в этот комплекс инвестировали 15 млн. евро.

Пресс-секретарь Rimi Lietuva Гедре Бельските сказала DELFI, что новые магазины будут открыты, но конкретные места и даты не назвала.

"Новейший магазин Rimi откроется на новом Каунасском автовокзале в конце января", – прибавила она.

Последовательное расширение обещала и представитель Lidl Lietuva Агне-Даля Гайжаускене.

"Сейчас в Вильнюсе действует 8, а во всей Литве – 22 магазинов Lidl", – сказала она.