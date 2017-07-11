Планку снижает и самый популярный курорт: можно найти жилье за 5 евро с человека

Жители Литвы в июле и августе активно планируют отпуск. Заместитель директора Нидского центра туристической информации Agila Эгле Балтранайте сказала, что количество свободных мест сокращается, однако она заметила, что плохая погода нередко заставляет людей менять свои планы, пишет LRT.

"Отдых в Неринге стоит по-разному. Поскольку температура не баловала, как гостиницы, так и частный сектор склонны делать скидки.Если люди останавливаются больше, чем на день, возможны скидки до 30%", – сказала Балтранайте.

Она прибавила, что самый дешевый из имеющихся вариантов – всего 5 евро с человека. Обычно цена составляет 25–30 евро с человека.