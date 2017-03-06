Peugeot Citroen объявил о покупке европейского подразделения GM

bbcrussian.com
понедельник, 6 марта 2017 г. 16:20
Французский автоконцерн PSA Peugeot Citroen объявил о покупке европейского подразделения компании General Motors, которое включает в себя бренды Opel и Vauxhall.
Peugeot 107, Citroen C1 ir Toyota Aygo
© Gamintojo nuotr.

Общая сумма сделки оценивается в 2,2 млрд евро.

После покупки Opel и Vauxhall PSA станет вторым по величине европейским автоконцерном после немецкого Volkswagen, который два года назад оказался в центре громкого "эмиссионного скандала".

О планах PSA приобрести Opel стало известно в середине февраля.

Профсоюзы работников автоотрасли опасаются, что сделка может привести к резкому сокращению рабочих мест на заводах Vauxhall в Британии, на которых сегодня работают около 4,5 тысячи человек.

По словам главы профсоюза Unite Лена Маккласки, профсоюзные лидеры намерены обратиться к правительству Британии с просьбой оказать необходимую поддержку всем сотрудникам предприятий, чьи рабочие места оказались под угрозой.

При этом глава PSA Карлос Таварес заявил, что концерн намерен выполнить все обязательства, данные General Motors сотрудникам компаний Opel и Vauxhall накануне подписания сделки.

На европейских предприятиях Opel работает около 35 тысяч человек, почти половина из которых - сотрудники заводов концерна в Германии.

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Бизнес

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