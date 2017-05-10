Первые магазины польской Pepco в Литве откроются в декабре

BNS
среда, 10 мая 2017 г. 11:29
Польская сеть торговли одеждой и товарами домашнего обихода с низкими ценами Pepco, планирующая выйти на литовский рынок, намерена открыть первые магазины в декабре.
© Romas Sadauskas-Kvietkevičius

Сеть надеется, что Литва станет воротами в другие Балтийские страны, и уже присматривает партнеров, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

"Пока мы сконцентрировали все внимание на первых 12 магазинах, которые откроем через 12 месяцев после выхода на рынок. В течение трех лет планируем открыть 50 магазинов", - сказал исполнительный руководитель Pepco в Центральной и Восточной Европе Марцин Станко.

По его словам, в течение трех лет компания планирует трудоустроить 500 человек.

Он отметил, что сеть усматривает хорошие перспективы в Балтийских странах. Пока у нее нет магазинов ни в Латвии, ни в Эстонии. В Чехии, Венгрии, Польше, Словакии и Румынии Pepco принадлежит более тысячи магазинов.

BNS
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Первые магазины польской Pepco в Литве откроются в декабре

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