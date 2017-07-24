Перевозчики зерна будут конкурировать за грузы

В этом году литовские производители зерна намерены экспортировать около 4 млн. тонн своей продукции, поэтому они отмечают, что процесс транспортировки в Клайпедский порт должен быть слаженный. Однако конкуренция за эти грузы в этом году будет более острой.

Литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai, которая раньше не всегда могла удовлетворить потребности производителей зерна, в этом году заверяет, что готова доставить в порт своевременно все заказанные объемы. Кроме того, железнодорожники предложили более привлекательную цену за услуги и надеются увеличить перевозки.

"На сегодняшний день достаточно, как локомотивов, так и вагонов, чтобы удовлетворить выросший спрос. Мы также готовимся к приходу сезона сбора урожая, общаемся с ассоциацией (Литовской ассоциацией переработчиков зерна - BNS ), обсуждаем вызовы, которые возникали в предыдущие года, стараемся с этими вызовами справиться", - сказал BNS глава дирекции по грузоперевозкам Lietuvos gelezinkeliai Эгидиюс Лазаускас.

По его словам, сейчас у Lietuvos gelezinkeliai около 1,1 тыс. вагонов, предназначенных для перевозки зерна, а Белоруссия обещала сдать в аренду еще около 200-300 вагонов. У находящейся в госуправлении компании также имеется около 160 локомотивов, которых должно хватить.

Литовская ассоциация переработчиков зерна прогнозирует, что в этом году будет экспортировано около 4 млн. тонн зерна - столько было экспортировано и в прошлом году. В 2016 году половина зерна была перевезена по железным дорогам, а оставшаяся часть - грузовиками. Ожидается, что в этом году доля зерна, перевезенного по железной дороге, должна вырасти.

"Железные дороги обеспечили нам 1234 вагона - то, что у них было в парке. Около половины мы уже заказали, но пока не заключены договора. Обычно требуется около 1,5 тыс. вагонов. Со сменой руководства (Lietuvos gelezinkeliai - BNS ) мы отмечаем большее внимание к нам. Надеемся, что получим вагоны", - сказала BNS директор Литовской ассоциации переработчиков зерна Даля Рушчаускене.

Одна из крупнейших в Литве групп по торговле и логистике зерна Siaures vilkas утверждает, что не боится конкуренции со стороны Lietuvos gelezinkeliai.

"В этом году надеемся перевезти более значительные количества зерна, поскольку в прошлом году были достаточно неблагоприятные погодные условия. (...) Мы можем конкурировать с Lietuvos gelezinkeliai, поскольку также стремимся снизить затраты на перевозку. Мы не очень боимся Lietuvos gelezinkeliai, потому что в сезон не достаточно одной лишь железной дороги, или одного лишь автотранспорта", - сказал BNS транспортный директор Siaures vilkas Арминас Кайкарис.

Литовское зерно традиционно экспортируется в Иран, страны Северной Африки и в страны Западной Европы.