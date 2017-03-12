Перевозчики заметили, что литовцы спешат уехать в Великобританию

Если выделить бизнес, услуги которого сейчас очень важны для живущих в Великобритании литовцев, то вне всякого сомнения это перевозки из Литвы и обратно, пишет Tiesa.

Эта деятельность настолько укоренилась, что даже Brexit на нее не повлиял. напротив – подули ветры перемен и заставили некоторых предпринимателей подтянуться, поскольку увеличилась потребность в подобного рода услугах.

Перевозкой занимается немало людей, но работы у них предостаточно. Деньги заработать не так легко, как кажется на первый взгляд, сказали Tiesa перевозчики, которые занимаются доставкой грузов и пассажиров.

Перевозчиков Brexit не пугает. Они согласны с тем, что могут быть дополнительные расходы или проблемы, но удар Brexit не будет настолько сильным, чтобы разбить и их надежды, и надежды их клиентов.

А пока Великобритания не вышла из состава ЕС, между Англией и Литвой ежедневно курсируют десятки транспортных средств, бизнес расширяется, конкуренция не снижается. Прогнозировали, что после референдума в Англии снизится курс фунта стерлингов и увеличится стоимость услуг, но перевозчики на такой шаг не решились, чтобы не отпугнуть клиентов.

Услуги перевозок предоставляют компании зарегистрированные, как в Литве, так и в Англии, а также физические лица, зарегистрировавшие свою деятельность. Говорят, что в этом секторе все еще есть нелегальные поставщики услуг – они никак свою деятельность не зарегистрировали.

"Контроль в последнее время не усилился ни со стороны Литвы, ни со стороны Великобритании. Правда, британцы на границе в последнее время часто хотят увидеть пассажиров – видно, после референдума больше внимания уделяют тем, кто приезжает в страну. А проверка посылок осталась прежней", - сказал директор Reisas.lt Линас Шаулис.

Компания Toras LT замечает, что в последние 8 месяцев результаты деятельности улучшились. Компания за это время расширилась, покупала новые транспортные средства, создавала новые рабочие места и в ближайшее время останавливаться она не намерена – автопарк должны пополнить еще два микроавтобуса. Мало того, выросли и зарплаты работников.

"После референдума увеличилось число перевозок из Англии в Литву – пользуются тем, что в Англии за евро сейчас могут купить намного больше, поэтому люди покупают все", – рассказал менеджер компании Марюс Брашка. – Раньше из Англии в Литву приезжали полупустые машины, а сейчас полнехонькие, еле размещаем".

Между тем из Литвы в Англию количество посылок осталось прежним.

Менеджер считает, что геополитические перемены привели к тому, что некоторые литовцы ускорили планы эмиграции.

"Мы заметили, что некоторые люди хотят уехать сейчас, пока Англия не вышла из состава ЕС. Видно, боятся, что позже дверь в эту страну закроется. Уезжая, они увозят много личных вещей, поэтому перевозим много багажа, перевозим вещи, – некоторые эмигранты увозят с собой даже мебель", – рассказал Брашка.

На ценовую политику компании Brexit не повлиял.

"Цены такие же, какие были при лите", – сказал менеджер.