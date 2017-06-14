Перед закрытием Вильнюсского аэропорта – неудобства на дорогах Каунаса

14 июля. Эту дату на календарях должны отметить водители, стоящие в заторах, которые ежедневно образуются от Каунаса в сторону Кармелавы.

Именно 14 июля будет закрыт Вильнюсский аэропорт, самолеты будут направлять в Кармелаву, а подготовка ведется активная, дорожные работы приводят к образованию значительных заторов.

Ответственные ведомства отмечают, что иного выхода нет – водителям придется вооружиться терпением ровно на месяц.

Сейчас полным ходом ведется подготовка к тому, что каунасский аэропорт на время станет главным в Литве.

Во-первых, на главной улице Кармелавы Вильняус работают рабочие. Работы должны завершиться 14 июля. Они обойдутся в 3 млн. евро.

"В этот день техника должна быть убрана с дороги, будут только оборудовать тротуар. Правда, обновят только участок дороги от аэропорта в сторону Каунаса", - сказал DELFI представитель Каунасской мэрии Антанас Нестяцкис.

У въезда в Каунас работают рабочие Дорожной дирекции. Глава дирекции Эгидиюс Скродянис не скрывал, что часто поступают жалобы возмущенных водителей.

"Работы надо выполнить в кратчайшие сроки. Иного выхода нет – неудобств избежать не получится. Конечно, мы хотим, чтобы их было как можно меньше, так и стараемся делать. Мы реагируем на ситуацию и работаем максимально быстро", - сказал Скродянис.

Из-за работ на дороге сократилось число полос, в часы пик там образуются значительные заторы.

DELFI напоминает, что Вильнюсский аэропорт с 14 июля по 15 августа будет закрыт по причине ремонта взлетно-посадочной полосы.