Перед закрытием покупатели смели товары с полок магазина Maxima

23 апреля в Вильнюсе закрыли один из первых в столице магазинов Maxima, который работал круглосуточно. Покупатели буквально смели с полок закрывающегося магазина все товары.

"Странное чувство, как перед эвакуацией, но люди не толкались, не ссорились, многие смеялись, корзины полупустые. Вчера (23 числа) еще был большой выбор сыров, рыбы. Морозильные камеры и прилавки с быстро портящимися товарами были пусты.

Немногих интересовала детская одежда и игрушки. Женщины не толкались у косметики, да и оставалось ее немного, были полными только стенды с краской для волос и декоративной косметикой.

Я хотела взять дыню, но передумала, поскольку поняла, что на меня действовало настроение окружающих - "что-то брать" раз со скидкой. Просто зашла посмотреть, любопытства ради.

Видела, как покупатели блоками несли питьевую воду. Это такая культурная историческая поездка назад в советское время, когда прилавки в магазинах пустовали. На мгновенье я вспомнила то чувство. Я обратила внимание, что было много людей старшего возраста, пенсионеров. Ничего удивительного, для них это развлечение", – рассказала о своем впечатлении покупательница, посетившая закрывающийся магазин.

Пресс-секретарь Maxima LT Рената Данте признала, что закрытие магазина и скидки привлекли тысячи покупателей. "За три дня распродажи магазин посетили несколько десятков тысяч покупателей, покупателей было на 16% больше, чем в обычные выходные", - сказала Данте.

В пресс-релизе сообщалось, что в закрывающемся магазине на ул. Миндауго, в Вильнюсе скидка будет 40%. С 24 апреля круглосуточно будет работать магазин Maximа на ул. Наугардуко, 84.

Maximа на ул. Миндауго была открыта в 1999 году.