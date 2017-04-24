Перед закрытием покупатели смели товары с полок магазина Maxima

"Странное чувство, как перед эвакуацией, но люди не толкались, не ссорились, многие смеялись, корзины полупустые. Вчера (23 числа) еще был большой выбор сыров, рыбы. Морозильные камеры и прилавки с быстро портящимися товарами были пусты.
Немногих интересовала детская одежда и игрушки. Женщины не толкались у косметики, да и оставалось ее немного, были полными только стенды с краской для волос и декоративной косметикой.
Я хотела взять дыню, но передумала, поскольку поняла, что на меня действовало настроение окружающих - "что-то брать" раз со скидкой. Просто зашла посмотреть, любопытства ради.
Видела, как покупатели блоками несли питьевую воду. Это такая культурная историческая поездка назад в советское время, когда прилавки в магазинах пустовали. На мгновенье я вспомнила то чувство. Я обратила внимание, что было много людей старшего возраста, пенсионеров. Ничего удивительного, для них это развлечение", – рассказала о своем впечатлении покупательница, посетившая закрывающийся магазин.
Пресс-секретарь Maxima LT Рената Данте признала, что закрытие магазина и скидки привлекли тысячи покупателей. "За три дня распродажи магазин посетили несколько десятков тысяч покупателей, покупателей было на 16% больше, чем в обычные выходные", - сказала Данте.
В пресс-релизе сообщалось, что в закрывающемся магазине на ул. Миндауго, в Вильнюсе скидка будет 40%. С 24 апреля круглосуточно будет работать магазин Maximа на ул. Наугардуко, 84.
Maximа на ул. Миндауго была открыта в 1999 году.