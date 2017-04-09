Перед Пасхой литовцы отправились в Сувалки: поражают цены на яйца

 (42)
ru.DELFI.lt
воскресенье, 9 апреля 2017 г. 09:42
До Пасхи осталась всего неделя. Жители Литвы буквально обложили магазины в Польше. 8 апреля в Сувалках в магазине Kaufland покупателям не хватило тележек, а очереди стояли через весь торговый зал.
Lietuviai šluoja Suvalkų parduotuves
© R. Sadausko - Kvietkevičiaus nuotr.

Курс злотого в последнее время держится в пределах 4,22 за 1 евро, но это не уменьшило потока покупателей из Литвы.

На стоянке около Kaufland место для автомобиля удалось найти не сразу, автомобилей с польскими номерами не было вообще. Вокруг – одни литовские номера, изредка встречаются белорусские.

Второе препятствие ждало у входа в магазин. Тележек не было. Поэтому приходилось терпеливо ждать, пока отоварившиеся соотечественники выгрузят покупки в багажник.

В торговом зале слышна только литовская речь, а через толпу пробраться к товарам очень сложно. Литовцы, не раздумывая, разбирали фасованную свиную корейку по 10,99 злотых (2,60 евро) за кг. Цветная капуста в Kaufland стоила 4,99 злотых (1,18 евро) за шт, но она покупателей не интересовала, за то нарасхват шла клубника по 6,99 злотых (1,66 евро) за 500 г.

Пасху невозможно представить без крашенок, т.е. яиц. Белые крупные яйца в Kaufland были по 3,99 злотых (0,95 евро) за 10 шт.

"Вчера в Maximа были по 69 центов, может, эти не берем?" – спросил мужчина у жены.

"Те были маленькие и коричневые. Раз уж приехали сюда, бери", – ответила ему супруга.

К обеду прилавки с самыми популярными и акционными товарами были пустыми, а работники магазина не спешили их пополнять. Не найдя самой дешевой туалетной бумаги или кошачьего корма, жители Литвы брали и тот, что был подороже.

Еще один вызов ждал покупателей у касс. Очереди стояли через весь торговый зал, мешая покупателям пройти к товарам, и это несмотря на то, что работали все кассы.

Очереди не было лишь к одной кассе, рядом с которой висела табличка, что в ней обслуживают покупателей, которые берут не больше 10 товаров, как правило, это местные жители.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Шишкаускене: сердце болит, когда видишь, что Паланга отстает от других курортов (19)

Kitokia Palanga
7 апреля в Палангу на мероприятие приехала президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене и опешила, увидев пустой город, пишет Vakarinė Palanga.

Перед Пасхой литовцы отправились в Сувалки: поражают цены на яйца (42)

Lietuviai šluoja Suvalkų parduotuves
До Пасхи осталась всего неделя. Жители Литвы буквально обложили магазины в Польше. 8 апреля в Сувалках в магазине Kaufland покупателям не хватило тележек, а очереди стояли через весь торговый зал.

"Северный поток-2": подходы Берлина, Варшавы и Киева (40)

Северный поток-2: подходы Берлина, Варшавы и Киева
Проект удвоения мощностей газопровода "Северный поток" грозит стать яблоком раздора в Евросоюзе. Эксперты из трех стран обсуждали в Берлине возможные последствия его реализации, пишет DW.

Исчезающая Литва: от сельских магазинов остаются лишь вывески (92)

Исчезающая Литва: от сельских магазинов остаются лишь вывески
В Лаздияйском районе в деревне Барщяй, что в 3 киломтрах от города Вейсеяй, работает всего один магазин. Его владелец и единственный работник Нийоле Аранаускене говорит, что в лучшем случае продержится до осени, а потом немерена бизнес закрывать.

Потребление СПГ в Балтийских странах должно расти (18)

Потребление СПГ в Балтийских странах должно расти
После того, как газовый рынок в Латвии был либерализован, а в Литве завершится действие льготной цены на газ, предоставленной "Газпромом", на рынке Балтийских стран должна вырасти доля сжиженного природного газа (СПГ), а количество газа, импортируемого по трубопроводам должно сократиться, считает представитель эстонской компании Eesti Energia.
Facebook друзья
Rambler's Top100