Перед Пасхой литовцы отправились в Сувалки: поражают цены на яйца

До Пасхи осталась всего неделя. Жители Литвы буквально обложили магазины в Польше. 8 апреля в Сувалках в магазине Kaufland покупателям не хватило тележек, а очереди стояли через весь торговый зал.

Курс злотого в последнее время держится в пределах 4,22 за 1 евро, но это не уменьшило потока покупателей из Литвы.

На стоянке около Kaufland место для автомобиля удалось найти не сразу, автомобилей с польскими номерами не было вообще. Вокруг – одни литовские номера, изредка встречаются белорусские.

Второе препятствие ждало у входа в магазин. Тележек не было. Поэтому приходилось терпеливо ждать, пока отоварившиеся соотечественники выгрузят покупки в багажник.

В торговом зале слышна только литовская речь, а через толпу пробраться к товарам очень сложно. Литовцы, не раздумывая, разбирали фасованную свиную корейку по 10,99 злотых (2,60 евро) за кг. Цветная капуста в Kaufland стоила 4,99 злотых (1,18 евро) за шт, но она покупателей не интересовала, за то нарасхват шла клубника по 6,99 злотых (1,66 евро) за 500 г.

Пасху невозможно представить без крашенок, т.е. яиц. Белые крупные яйца в Kaufland были по 3,99 злотых (0,95 евро) за 10 шт.

"Вчера в Maximа были по 69 центов, может, эти не берем?" – спросил мужчина у жены.

"Те были маленькие и коричневые. Раз уж приехали сюда, бери", – ответила ему супруга.

К обеду прилавки с самыми популярными и акционными товарами были пустыми, а работники магазина не спешили их пополнять. Не найдя самой дешевой туалетной бумаги или кошачьего корма, жители Литвы брали и тот, что был подороже.

Еще один вызов ждал покупателей у касс. Очереди стояли через весь торговый зал, мешая покупателям пройти к товарам, и это несмотря на то, что работали все кассы.

Очереди не было лишь к одной кассе, рядом с которой висела табличка, что в ней обслуживают покупателей, которые берут не больше 10 товаров, как правило, это местные жители.