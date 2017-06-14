Пенсия женщин в Европе на 40% ниже, чем у мужчин

Депутаты Европарламента полагают, что нужно более эффективно бороться с неравноправием в сфере занятости и стремиться уменьшить неравенство доходов мужчин и женщин, сообщает Delfi.lv.

В 2014 году мужчины в ЕС получали пенсию, размер которой, в среднем, на 39,4% был выше, чем у женщин. За последние пять лет разница в половине стран ЕС выросла. В Латвии средняя пенсия мужчины на 18% выше, чем у женщины. Самый близкий размер пенсий - в Эстонии (разница - 3,7%), самый большой - на Кипре (48,8%).

Разница отражает ситуацию на рынке труда: женщины чаще, чем мужчины, работают неполный рабочий день, получают более низкую зарплату и проводят больше времени вне рынка труда, поскольку заботятся о семье.

Депутаты Европарламента выступили с предложением ввести ряд мер, которые позволили бы выровнять ситуацию. Среди предложений - принцип равной зарплаты за одинаковую работу, введение эластичных условий труда и "кредитов на уход", которые позволили бы и мужчинам, и женщинам компенсировать перерывы в карьере, потраченные на уход за членами семьи, и т.д.

Резолюция ЕП, которая не накладывает юридических обязательств, должна быть утверждена в среду.

В Латвии в 2016 году средний размер пенсии по возрасту составил 301 евро.