Пенсия женщин в Европе на 40% ниже, чем у мужчин

rus.DELFI.lv
среда, 14 июня 2017 г. 18:35
Вышедшая на пенсию жительница страны, входящей в Евросоюз, получает в среднем на 40% меньше, чем такой же пенсионер-мужчина.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Депутаты Европарламента полагают, что нужно более эффективно бороться с неравноправием в сфере занятости и стремиться уменьшить неравенство доходов мужчин и женщин, сообщает Delfi.lv.

В 2014 году мужчины в ЕС получали пенсию, размер которой, в среднем, на 39,4% был выше, чем у женщин. За последние пять лет разница в половине стран ЕС выросла. В Латвии средняя пенсия мужчины на 18% выше, чем у женщины. Самый близкий размер пенсий - в Эстонии (разница - 3,7%), самый большой - на Кипре (48,8%).

Разница отражает ситуацию на рынке труда: женщины чаще, чем мужчины, работают неполный рабочий день, получают более низкую зарплату и проводят больше времени вне рынка труда, поскольку заботятся о семье.

Депутаты Европарламента выступили с предложением ввести ряд мер, которые позволили бы выровнять ситуацию. Среди предложений - принцип равной зарплаты за одинаковую работу, введение эластичных условий труда и "кредитов на уход", которые позволили бы и мужчинам, и женщинам компенсировать перерывы в карьере, потраченные на уход за членами семьи, и т.д.

Резолюция ЕП, которая не накладывает юридических обязательств, должна быть утверждена в среду.

В Латвии в 2016 году средний размер пенсии по возрасту составил 301 евро.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Пенсия женщин в Европе на 40% ниже, чем у мужчин

Пенсия женщин в Европе на 40% ниже, чем у мужчин
Вышедшая на пенсию жительница страны, входящей в Евросоюз, получает в среднем на 40% меньше, чем такой же пенсионер-мужчина.

Цена на литовскую клубнику пугает (9)

Kauno turgūs
Несмотря на то, что весна в этом году была поздней, литовские овощи, зелень и ягоды уже появились на рыночных прилавках, пишет Naujienos.lt.

Появилось мобильное приложение для покупки билета на паромную переправу

Появилось мобильное приложение для покупки билета на паромную переправу
Отныне клиенты АО Smiltynės perkėla смогут приобрести билеты на паромную переправу при помощи мобильного приложения keltas.lt. Билет можно будет предъявить прямо в смартфоне – распечатывать его не нужно.

Перед закрытием Вильнюсского аэропорта – неудобства на дорогах Каунаса (1)

Kauno oro uostas (Lietuvos oro uostų nuotr.)
14 июля. Эту дату на календарях должны отметить водители, стоящие в заторах, которые ежедневно образуются от Каунаса в сторону Кармелавы.

Будущее гостиницы "Хилтон" в Вильнюсе повисло на волоске (1)

Будущее гостиницы Хилтон в Вильнюсе повисло на волоске
Ожидается, что планирующаяся отмена льготного тарифа НДС на гостиницы с 2018 года остановит инвестиции в этом секторе. Группа Viciunu grupe уже сообщила, что если НДС повысится, то она остановит проект строительства гостиницы "Хилтон" в Вильнюсе.
Facebook друзья
Rambler's Top100