Печальная действительность: часть Литвы напоминает пустыню

Часть малонаселенных территорий Литвы уже напоминает пустыню Сахару: там на один квадратный километр приходится 2-5 жителей. Старший научный сотрудник Литовского центра социальных исследований Видмантас Даугирдас подчеркнул, что такая реальность ждет все регионы страны.

"Литва – одна из наиболее подходящих для жизни людей стран. Жить здесь хорошо, только надо смотреть в будущее и действовать рационально, – сказал на презентации DNB о тенденциях рынка недвижимости Даугирдас. – Не надо прокладывать дорогие тротуары там, где некому ходить, или модернизировать школы, которые через год закроют".

Эксперт подчеркнул, что малонаселенные территории - это вызов для государства.

Конечно, он не отрицал, что такие же тенденции наблюдаются и в развитых странах Европы, например, в Великобритании и Скандинавских странах.

"По темпу сокращения численности населения мы лидируем в ЕС и являемся одними из лидеров в мире. Причины, кажется, ясны – сильная эмиграция, низкая рождаемость, старение общества, – сказал Даугирдас. – Нам знаком термин демографический взрыв, но как назвать процесс, когда число жителей сокращается на 2% в год?

Иногда это называют демографической депрессией, в надежде, что это временный процесс в государстве, но на малонаселенных территориях – это уже необратимое явление".

По словам специалиста, Западная Литва больше страдает от эмиграции, чем от естественной смены поколений (разницы между рождаемостью и смертностью), в Восточной Литвы воздействие обоих процессов одинаковое.

"Это показывает, что в Восточной Литве уже мало осталось тех, кто может эмигрировать", – сказал специалист.

По подсчетам Даугирдаса, сейчас малонаселенные территории занимают 45% площади Литвы: "У нас 22 мэрии, которые можно назвать малонаселенными, а в 2001 г. их было 7".

"В крупных городах ситуация также неважная. В городах, за исключением Вильнюсе, также снижается численность населения, но по сути из-за эмиграции", – прибавил он.

Говоря о будущем, специалист не светился оптимизмом: нет предпосылок для улучшения ситуации. "Эмиграция забрала большую часть потенциала репродуктивных жителей, и демографическая яма станет еще глубже", – сказал Даугирдас.

Возвращаясь к вопросу малонаселенности регионов, он заметил, что данные шокируют: на некоторых территориях проживает в три раза меньше людей, чем в среднем по стране.

"Есть староства, где за год не родилось ни одного младенца. В 2012 г. таких староств было 43. В некоторых староствах умирает 3-4% жителей", – поделился данными специалист, заметив, что деревни вымирают, там много заброшенных земель, нет работы, формируется социальное разобщение.



"Перспектива развития сельского хозяйства проблематична - фермеры уже состарились, дети перенимать хозяйство не желают", – прибавил он.

Кроме того, регионы из-за упадка, сокращения числа жителей, сфер услуг и пр. становятся непривлекательны для семей с детьми.

"Думаю, что малонаселенные территории - показатель того, что нас ждет. Появятся демографические пустыни. Через 15-20 лет все сельские территории будут малонаселенными", - заметил Даугирдас, продолжив, что, по его мнению, нет надежды на рост численности населения в них, да и побуждать этот процесс не стоит.

Он читает, что единственная надежда - рост доходов жителей и уровня жизни до западного, что приведет к возвращению эмигрантов.

"Надо ждать этого благосостояния, но все мы понимаем, что в скором времени этого не будет", – сказал специалист.

Не блещет оптимизмом в вопросе регионов и директор DNB būstаs Аудрюс Гуданавичюс.

Он заметил, что существует парадокс - число жителей в регионах сокращается, а сделок с недвижимостью - растет.

"Может это потому, что в регионах в принципе заключают мало сделок, поэтому трудно видеть общую картину. Мы даже брали не средние показатели, а медианы, чтобы избежать крайних объектов. Но даже медианы показывают хаотическую статистику", – сказал специалист.

Он привел следующий пример - в малонаселенных мэриях в год заключают 100-200 сделок, а в Вильнюсе – около 1000 в год.

Эксперт заметил, что эмигранты перестали активно инвестировать в недвижимость в Литве.

"Тенденция такова, что роста нет, наоборот – большинство, кто еще сохранил недвижимость, но уже пустил корни в эмиграции, хотят его продать. Есть такие, кто покупает недвижимость, но в основном в крупных городах", – сказал Гуданавичюс.