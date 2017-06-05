Пассажиры возмущены очередями в Вильнюсском аэропорту

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ru.DELFI.lt
понедельник, 5 июня 2017 г. 14:38
Вильнюсский аэропорт скован невиданными доселе очередями, которые стоят немало времени и нервов пассажирам. Такие возмущенные письма читателей получает редакция DELFI.
Eilės Vilniaus oro uoste
© Asmeninis archyvas

Одна читательница обратилась в редакцию еще 22 апреля и пожаловалась на медленное и некачественное обслуживание.

Из жалоб читателей можно сделать вывод, что ситуация за месяц не изменилась. С неприятностями столкнулся читатель Дайнюс. Молодой человек летел в Мадрид. Он сказал, что подобного хаоса не видел нигде.

"Сегодня вечером в Вильнюсском аэропорту ожидается еще 6 рейсов, ну это еще около 1000 пассажиров, а такого хаоса даже по утрам я не видел. Вы не поверите, работают только два проверочных пункта, ну еще fastrack, но и там немало людей, у людей нервы не выдерживают, и они тратят деньги (сколько можно?!) А какая медленная проверка... старушка быстрее 5 км пройдет.

Но на это жаловались уже много раз, а аэропорт все же не исправился, только деньги зря на рекламу тратит. Я уже представляю, какой кошмар ждет после закрытия Вильнюсского аэропорта в Каунасе. Индре Балтрушайтене, ну делайте что-нибудь, поскольку если я скажу, что печально, то это будет только комплимент", – писал он в фейсбуке.

Дайнюс утверждает, что даже в крупнейших аэропортах мира он не видел такого хаоса, а пройти контроль там за час вполне возможно.

"Конечно, я немного рискую, злоупотребляю, но я отработал систему и знаю, что всегда пройду. А что делается в Вильнюсе – страшно. Если приедешь за два часа – то что там делать? Сидеть в их дорогих кафе?", – вопрошал он.

"После закрытия Вильнюса вообще будет бардак. Слышал, что будут дополнительные посты, не представляю, что там будет твориться. И очень интересно, будет ли fastrack стоить 5 евро, как в Вильнюсе или будет дороже. Ведь это отличная возможность заработать", – сказал читатель.

DELFI получил и другие письма читателей, в некоторых предполагают, что очереди создают искусственно, чтобы клиенты пользовались услугой Fast track (быстрое прохождение предполетного досмотра), которая стоит 5 евро.

Представитель Вильнюсского аэропорта Агне Мажейките подтвердила, что на самом деле в этом году услугой воспользовалось больше пассажиров, чем за тот же период прошлого года.

Представитель отдела коммуникации Вильнюсского аэропорта Индре Балтрушайтене сказала DELFI, что причина очередей - большой поток пассажиров.

"Сколько у нас есть пунктов досмотра, столько есть, все они работают в полную силу. Да, растет число пассажиров, быстрее, чем ожидалось – это настоящая и не думаю, что плохая причина.

Если взглянуть на первый квартал, что их количество увеличилось на 16%, а в Европе рост в среднем составляет 5%. Мы его превышаем в три раза. И Вильнюсский аэропорт, как говорилось прежде, не резиновый, у него есть свои мощности. Из-за очередей нам надо только радоваться, что люди путешествуют и могут купить поездку", – сказала она.

Балтрушайтене советовала пассажирам приезжать в аэропорт за 2 часа до вылета, а не за час, как делают многие жители Литвы:

"Они почему-то думают, что часа достаточно, но мы растем, мы подсчитали, что в прошлом году было больше 4 млн. пассажиров. Естественно, какие-то неудобства должны быть", – сказала она.

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