Пассажирский терминал Вильнюсского аэропорта может быть реконструирован в 2019 году

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BNS
пятница, 21 апреля 2017 г. 07:52
Пассажирский терминал Международного Вильнюсского аэропорта планируется обновить к середине 2019 года.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Реконструкция позволит увеличить количество пассажиров аэропорта с 3,5 млн. до 4,5 млн. Руководитель Вильнюсского аэропорта Олаф Мартенс заявил, что реконструкция терминала необходима, поскольку он превышает свои мощности - в прошлом году здесь было обслужено 3,8 млн. пассажиров.

"Мы намерены расширить имеющийся терминал и реконструировать его изнутри. Мы не будем расширять здание терминала, а расширим имеющиеся помещения", - сказал О. Мартенс.

Он не хотел раскрывать предварительную стоимость проекта реконструкции.

О. Мартенс также отметил, что реконструкция пассажирского терминала - это временное решение, впоследствии придется решать вопрос о дальнейшем расширении, поскольку пассажирские потоки должны расти.

Сейчас рассматриваются две возможности: первая - построить две пристройки, вторая - новый терминал. В перовом случае мощности терминала увеличатся до 8 млн. пассажиров в год, во втором - до 10-15 миллионов.

BNS
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