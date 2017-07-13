Пассажиров Вильнюсского аэропорта просят приезжать в аэропорт за два часа

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ru.DELFI.lt
четверг, 13 июля 2017 г. 08:14
Представители Вильнюсского аэропорта просят пассажиров, которые 13 июля вылетают из Вильнюса, приезжать в аэропорт за два часа до полета. Предупреждают, что контроль может затянуться из-за того, что оборудование перевозят в Каунас. Пока в аэропорту больших очередей нет, пишет lrt.lt.
Wizz Air pradėjo skrydžius į Nicą
© Bendrovės nuotr.

Представители Литовских аэропортов сказали, что могут образоваться очереди на проверке из-за перевозки рентгеновского оборудования в Каунасский аэропорт. До сих пор было 8 единиц такого оборудования, но в последний день работы их осталось всего 6.

Между тем Каунасский аэропорт готовится к тому, что число пассажиров увеличится в 4. Каунасская полиция заверила, что готова к поддержанию порядка и организации движения.

Однако жителей призывают ездить в Каунасский аэропорт на общественном транспорте. Это поможет избежать заторов. Часть рейсов из Вильнюса переносят в Каунас, поскольку Вильнюсский аэропорт не будет работать с 14 июля по 17 августа из-за реконструкции ВПП.

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