Пассажиров предупреждают об изменениях правил авиакомпании Wizzair

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ru.DELFI.lt
среда, 23 августа 2017 г. 16:20
Бюджетная авиакомпания Wizzair с 15 августа изменила свои правила, клиенты, которые платят за билет только базовую цену, отныне смогут зарегистрироваться на рейс в более короткий срок.
© DELFI (D.Sinkevičiaus nuotr.)

Ранее бесплатной регистрацией по интернету можно было воспользоваться за месяц до полета, а сейчас только за 48 ч. Представитель Skrydziai.lt сказала, что эти перемены внесли хаос в жизнь клиентов Wizzair.

На сайте Wizzair сказано, что по старому порядку, т.е. в период от 30 дней до 3 ч. на рейс можно регистрироваться, только если заказ был оформлен до 15 августа или сразу было приобретено конкретное место в салоне самолета.

Если заказ был подан после 15 августа 2017 г., а за конкретное место вы не заплатили, то зарегистрироваться на рейс сможете не раньше, чем за 48 ч. до отправки. Если билет без места был куплен в оба конца, то зарегистрироваться можно за 15 дней.

Глава Skrydziai.lt Эгле Лянковичене в сообщении заметила, что из-за перемен часто звонят взволнованные клиенты.

"После того как в силу вступили перемены, к нам обратилось больше 450 клиентов, они интересовались своей ситуацией. Несмотря на то, что авиакомпания предупреждает клиентов о переменах, а Skrydziai.lt ее рассылают повторно, не все клиенты обращают внимание на эти сообщения.

Поэтому мы хотим дополнительно информировать клиентов о том, что отныне регистрироваться на рейсы Wizzair вы сможете только за 48 ч. до отправки или в соответствии с прежним порядком, если приобретете конкретное место", - информирует Лянковичене.

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