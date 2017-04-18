Пассажиропоток в аэропортах Литвы в этом году вырос на 16%

Аэропорты Вильнюса, Каунаса и Паланги за это время обслужили почти 12 тыс. рейсов - на 12% больше.

Госкомпания Lietuvos oro uostai, управляющая тремя аэропортами, сообщила, что 15 апреля в Вильнюсском аэропорту был обслужен миллионный пассажир - на две недели раньше, чем в прошлом году.

Количество пассажиров в столичном аэропорту в этом году выросло на 14% до 834 тыс., в Каунасе - на 15% до 175 тыс., а в Паланге - на 66% до 54 тыс.

В 2016 году три аэропорта обслужили 4,8 млн. пассажиров и 52 тыс. рейсов.