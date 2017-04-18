Пассажиропоток в аэропортах Литвы в этом году вырос на 16%

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BNS
вторник, 18 апреля 2017 г. 16:58
Пассажиропоток трех международных аэропортов Литвы в первом квартале 2017 года составил 1,063 млн. пассажиров - на 16% больше, чем за тот же период прошлого года.
Palangos oro uostas
© VSAT

Аэропорты Вильнюса, Каунаса и Паланги за это время обслужили почти 12 тыс. рейсов - на 12% больше.

Госкомпания Lietuvos oro uostai, управляющая тремя аэропортами, сообщила, что 15 апреля в Вильнюсском аэропорту был обслужен миллионный пассажир - на две недели раньше, чем в прошлом году.

Количество пассажиров в столичном аэропорту в этом году выросло на 14% до 834 тыс., в Каунасе - на 15% до 175 тыс., а в Паланге - на 66% до 54 тыс.

В 2016 году три аэропорта обслужили 4,8 млн. пассажиров и 52 тыс. рейсов.

BNS
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