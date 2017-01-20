Пассажиропоток аэропортов Литвы вырос на 13%

BNS
пятница, 20 января 2017 г. 19:37
В прошлом году аэропорты Литвы обслужили 4,788 млн. пассажиров - на 13,3% больше, чем в 2015 году.
© DELFI (T.Vinicko nuotr.)

Только в четвертом квартале, по сравнению с октябрем- декабрем 2015 года пассажиропоток вырос на 12,9% до 1,162 млн. пассажиров, сообщил Департамент статистики.

В четвертом квартале на Вильнюсский аэропорт пришлось 79,1% обслуженных в Литве пассажиров, на Каунасский – 15,7%, на Палангский – 5,1%. Больше всего пассажиров прибыло и отбыло в направлении Великобритании.

Аэропорты страны в прошлом году обслужили 14,2 тыс. тонн грузов и почты или на 4,4% меньше, чем за 2015 год. В четвертом квартале, по сравнению с тем же периодом 2015 года, объем грузов и почты сократился на 7% до 3,7 тыс. тонн.

В четвертом квартале самолет литовских и иностранных авиакомпаний приземлялись и взлетали в Литве 12,9 тыс. раз, что на 7,3% больше, чем за тот же период 2015 года.

BNS
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Пассажиропоток аэропортов Литвы вырос на 13%

Пассажиропоток аэропортов Литвы вырос на 13%
В прошлом году аэропорты Литвы обслужили 4,788 млн. пассажиров - на 13,3% больше, чем в 2015 году.

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