Паланга пробуждается и готовится к началу сезона

Стало теплее, и Паланга на глазах ожила – уже съезжается немало отдыхающих не только в выходные, но и в рабочие дни.

В этом мог убедиться читатель DELFI Томас, который со вторника по четверг совмещал в Паланге работу с отдыхом.

"Много людей, я удивился, что и в рабочие дни – как люди среднего возраста, 40-50 лет, так и молодые семьи с детьми, пенсионеры. Как только солнце пропадает, людей становится меньше, но вечером в городе немало молодежи", – сказал побывавший в Паланге вильнюсец.

По его словам, люди гуляют по городу, по паркам, по пирсу.

"На ул. Басанавичаус уже работает большая часть ресторанов и кафе. Кстати, я заметил и несколько новых мест", – рассказал Томас.

ВРИО директора Палангского центра туристической информации Эгидия Смилингене также подтвердила, что на курорте ощущается оживление.

"Чувствуется начало сезона. В самой Паланге много мероприятий – как в выходные, так и в обычные дни, потеплело – это также влечет людей.

И не только жителей Литвы. К нам уже приезжают из соседних стран – Беларуси, Латвии, Польши, а так приезжает немало людей из Германии, Англии, Скандинавских стран, со всей Европы, а также из России", – сказала Смилингене.

Она порадовалась, что в порядок привели аллею Тышкевичей – тропу от Курхауза к парку. Официально сезон в Паланге открывают в конце мая –числа. Пройдет праздник открытия сезона "Люблю Палангу 2017".