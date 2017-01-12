Паланга планирует качать воду из Балтийского моря для туристов

Палангские власти планируют обновить поставки воды, которую качают из Балтийского моря, пишет Lietuvos žinios.

"В советское время вдоль моря проложили 5-километровый трубопровод, по которому шла морская вода. Сейчас он доходит лишь до гостиницы Auska. Мы хотим инвестировать в устаревшее оборудование, возобновить поставки морской воды, предоставить курортным учреждениям возможность как можно шире пользоваться созданной инфраструктурой в лечебных, рекреационных и туристических целях", – сказал изданию мэр Паланги Шарунас Вайткус.

По его словам, возможностью предложить клиентам морскую воду для процедур и развлечений заинтересовалось немало предпринимателей.verslininkų.