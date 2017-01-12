Паланга планирует качать воду из Балтийского моря для туристов

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BNS
четверг, 12 января 2017 г. 08:41
Палангские власти планируют обновить поставки воды, которую качают из Балтийского моря, пишет Lietuvos žinios.
© DELFI (E.Skardžiaus nuotr.)

"В советское время вдоль моря проложили 5-километровый трубопровод, по которому шла морская вода. Сейчас он доходит лишь до гостиницы Auska. Мы хотим инвестировать в устаревшее оборудование, возобновить поставки морской воды, предоставить курортным учреждениям возможность как можно шире пользоваться созданной инфраструктурой в лечебных, рекреационных и туристических целях", – сказал изданию мэр Паланги Шарунас Вайткус.

По его словам, возможностью предложить клиентам морскую воду для процедур и развлечений заинтересовалось немало предпринимателей.verslininkų.

BNS
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