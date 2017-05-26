Паланга готовится к штурму отдыхающих

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ru.DELFI.lt
пятница, 26 мая 2017 г. 08:52
Паланга все же оправдывает имя летней столицы Литвы.
© Mindaugas Milinis

В палангских гостиницах быстро тает число свободных номеров. В середине недели, по данным Booking.com, было заказано больше 72% номеров. Нарасхват идут те, что дешевле.

26 мая в Паланге начинается трехдневный праздник курорта.

Как это ни странно, не осталось и самых дорогих номеров. По данным Booking.com, их занятость 24 мая составляла 98%. А еще говорят, что у людей нет денег и в Палангу они не ездят.

В гостинице Amberton Green свободных номеров не было уже 24 мая - оставались лишь два самых дорогих. Все номера были забронированы и в Palangos žuvėdrа.

В гостинице Prie parko оставался один номер для семьи с двумя детьми - за сутки в нем придется заплатить 162 евро. Один номер остался и в гостинице Vandenis (его стоимость 184 евро).

Президент Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене признала, что на курорте ощущается наплыв отдыхающих. Однако в гостиницах останавливаются не только отдыхающие, но и участники мероприятий.

"В Паланге в выходные пройдет не только праздник открытия сезона, но и два фестиваля – духовых инструментов Amber Wind и "Спорт для всех". ведь музыкантам тоже где-то нужно остановиться. Да и спортивные мероприятия охватывают десятки команд. Это также сказалось на занятости гостиниц", - пояснила DELFI Валайтене.

Конечно, можно найти места и подешевле, например в гостевом доме Elena за два дня в комнате с кухней семья может заплатить всего 102 евро.

Глава организации Svetingas šeimininkas, объединяющих представителей частного бизнеса, Ирена Шванене сказала, что можно найти комнату и за 30 евро в сутки, но есть и по 10-15 евро (однако в таких случаях речь идет о комнате в квартире многоквартирного дома, где кухней и ванной придется делиться с хозяевами).

С 26 мая в Палангу можно отправиться на поезде. Поезд идет до Кретинги, а там отдыхающие пересядут в специальный автобус, который доставит их в Палангу. Билеты для семьи из 3 человек туда и обратно обойдутся в 90 евро. Поезд идет до Кретинги 4 часа.

Со 2 июня на поезде можно будет поехать и в Ниду.

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