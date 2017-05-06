Падение мировых цен сократило прибыль литовского завода Lifosa

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BNS
суббота, 6 мая 2017 г. 17:30
Выручка контролируемого российским концерном "Еврохим" литовского завода фосфорных удобрений Lifosa в прошлом году составила 367,421 млн. евро - это на 11% меньше, чем в 2015 году, когда выручка составила 412,687 млн. евро.
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Как сообщила компания, сокращение выручки обусловлено спадом цен на производимый ею фосфат диаммония.

"В 2016 году образовалась неблагоприятное перепроизводство фосфатных удобрений, когда предложение превысило спрос, а тенденция снижения цен на продукцию сохранялась в течение всего 2016 года", - говорится в годовом отчете Lifosa, представленном литовскому Центру регистров.

Компания отмечает, что в прошлом году средняя цена на фосфатное удобрение, по сравнению с 2015 годом, снизилась на 25% до 320,3 евро за тонну. В этом году компания надеется, что цены на фосфат диаммония составит 280 евро за тонну, а компания получит около 298 млн. евро выручки.

За год чистая прибыль компании сократилась в 10 раза до 6,137 млн. евро. В отчете о деятельности в 2016 году указывается, что Lifosa в прошлом году выплатила единственному своему акционеру - зарегистрированной в Швейцарии компании Eurochem Group 165 млн. евро.

В прошлом году Lifosa инвестировала почти 28,9 млн. евро, основная их часть (14,9 млн. евро) была направлена на строительство цеха растворимых удобрений.

BNS
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