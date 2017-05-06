Падение мировых цен сократило прибыль литовского завода Lifosa

Как сообщила компания, сокращение выручки обусловлено спадом цен на производимый ею фосфат диаммония.

"В 2016 году образовалась неблагоприятное перепроизводство фосфатных удобрений, когда предложение превысило спрос, а тенденция снижения цен на продукцию сохранялась в течение всего 2016 года", - говорится в годовом отчете Lifosa, представленном литовскому Центру регистров.

Компания отмечает, что в прошлом году средняя цена на фосфатное удобрение, по сравнению с 2015 годом, снизилась на 25% до 320,3 евро за тонну. В этом году компания надеется, что цены на фосфат диаммония составит 280 евро за тонну, а компания получит около 298 млн. евро выручки.

За год чистая прибыль компании сократилась в 10 раза до 6,137 млн. евро. В отчете о деятельности в 2016 году указывается, что Lifosa в прошлом году выплатила единственному своему акционеру - зарегистрированной в Швейцарии компании Eurochem Group 165 млн. евро.

В прошлом году Lifosa инвестировала почти 28,9 млн. евро, основная их часть (14,9 млн. евро) была направлена на строительство цеха растворимых удобрений.