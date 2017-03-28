Ответ пивоваров властям: снижение инвестиций, сокращение персонала

Несмотря на сжимающийся рынок пивной продукции в Литве группе Kalnapilis-Tauras в 2016 году удалось сохранить стабильные продажи. Однако компания сообщает, что в этом году снизит инвестиции и наймет меньше сезонных работников.

В прошлом году компания компенсировала доходы, укрепив позицию в сегменте безалкогольной продукции. В этом году из-за отрицательной демографической тенденции и сильного повышения акциза на пиво компания прогнозирует сжатие рынка.

Доходы группы Kalnapilis-Tauras в прошлом году увеличились на 2%, с 52,6 млн. евро в 2015 metais г. до 53,5 млн. евро в 2016 г. Продажи пива этой компании за год снизились на 10%.

За год группа Kalnapilis-Tauras увеличила экспорт на 6,4%. Больше всего продукции экспортировали в Россию, Китай, страны Балтии, Ирландию, Великобританию и Испанию.

Глава группы Мариюс Кирстукас сказал, что наибольший удар по рынку пива в Литве - это повышение акциза на 112%, прогнозируют, что это приведет к снижению продаж на 20%. Не меньше вреда рынку принесут и другие обсуждаемые властями средства ограничения доступности алкоголя.

По этой причине компания в этом году планирует снижение инвестиций. Группа Kalnapilis-Tauras, в этом году значительно снизит инвестиции до 0,5 млн. евро (в прошлом - 2 млн. евро) и будет нанимать меньше сезонных работников.

"В Паневежском регионе, где, по данным за февраль, каждый 10 был безработным, мы - один из крупнейших работодателей. К сожалению, поскольку прогнозируется спад на рынке, в этом году мы планируем нанять намного меньше сезонных работников – т.е. мы вынуждены еще больше увеличить уровень безработицы в регионе", - сказал Кирстукас.